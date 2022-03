Quel est le rôle du pénis dans notre société ? Pourquoi y prêtons-nous tant d'attention ? L'exposition PHALLUS. Norme & Forme au Musée universitaire de Gand (GUM) tente de trouver une réponse à ces questions.

Pour cette exposition, le musée de l'Université place le membre masculin sur un piédestal, pour mieux l'ébranler. Ici, scientifiques et artistes s'intéressent à ce qui se passe sous la ceinture: "Le pénis régente-t-il la reproduction ? Les sextoys sont-ils le fruit de recherches scientifiques ? Est-ce le phallus qui fait l'homme, ou pas du tout ?"

"On ne parle pas seulement de phallus", précise Lyvia Diser du GUM, "l'exposition pose également des questions sur le sexe, le genre, l'identité, la sexualité, la société et la science. Le phallus est-il chargé de la reproduction ? Les jouets sexuels sont-ils le fruit de la recherche scientifique ? Et quid des organes génitaux féminins ?"

Les visiteurs·ses peuvent aussi y voir les oeuvres des Belges Berlinde de Bruyckere, Murielle Scherre, mais aussi de David Hockney, Man Ray, Jean Tinguely, Maria Fernanda Cardoso.

Cette exposition s'accompagne d'un vaste programme de discussions, de conférences, d'ateliers et bien plus encore. Des conférences sur la fluidité des genres, le tabou persistant autour de la vulve ou des ateliers créatifs pour apprendre à dessiner le Phallus Impudicus, espèce de champignon malodorant aussi surnommé Satyre Puant. Tout un programme.

Phallus , Norme & Forme, du 24 mars au 8 janiver 2023, GUM, Musée de l'Université de Gand Ledeganckstraat 359000 Gand www.gum.gent/fr/event/phallus-norme-forme

