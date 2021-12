Le Petit Futé a fait appel à une journaliste qui a pris l'habitude de ne pas travailler aux mêmes endroits pour signer un guide pratique dédié aux travailleurs nomades. Voici quelques conseils pratiques.

C'est décidé : vous allez saisir l'opportunité offerte par votre patron qui a proposé à ses salariés de travailler à distance afin de réduire ses coûts. Vous voilà travailleur nomade ! La première question qui se pose est : comment s'organiser ? La deuxième : où partir ?

Un an et demi après le début de la crise sanitaire qui nous a imposé un nouveau rapport à l'entreprise, le Petit Futé prend les devants avec un guide très pratique. Pour lancer des pistes, l'auteure compile 17 destinations, depuis Playa del Carmen au Mexique jusqu'à Hanoï, afin d'expliquer toutes les formalités à remplir pour poser son ordinateur quelque part.

Mais, l'ouvrage a aussi pensé à ceux qui ne rêvent pas d'exotisme pour cette nouvelle vie ailleurs. 139 destinations françaises telles qu'Annecy, le Luberon, Marseille, Rennes, Toulouse ou encore l'île de Noirmoutier, bénéficient aussi d'un éclairage complet.

A l'instar d'un guide de voyages, cette édition du Petit Futé narre toutes les activités à ne pas manquer tout comme les restaurants à tester et les spécialités culinaires à goûter (parce qu'il faut bien mettre à profit les pauses et les moments en dehors du travail !).

Mais, surtout, on en sait plus sur le coût de la vie sur place pour permettre à chacun d'envisager, ou non, la réalité d'une vie de télétravailleur à tel ou tel endroit.

Cruciales pour ne pas rater une réunion et respecter les délais de bouclage d'une mission, des informations à propos du décalage horaire sont également dispensées.

. © SDP

