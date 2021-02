La Mutualité libérale va distribuer gratuitement des coupes menstruelles à toutes ses adhérentes âgées de 14 à 25 ans. Avec cette campagne baptisée "What the cup?", la caisse d'assurance maladie veut lutter contre la précarité menstruelle.

L'idée est née après que la mutuelle ait reçu le rapport de Caritas de novembre 2020. Il en ressort qu'une fille sur huit âgée de 12 et 25 ans vit dans la pauvreté menstruelle et que 5 % des filles manquent même l'école quelques jours par mois par manque d'accès aux produits menstruels.

La Mutualité libérale, qui distribue gratuitement des coupes menstruelles à toutes ses adhérentes âgées de 14 à 25 ans au cours de la campagne baptisée "What the cup?" Avec elle, la caisse d'assurance maladie veut aussipromouvoir une alternative durable et peu coûteuse, et d'autre part contribuer à lever le tabou sur les menstruations. Pour la porte-parole de la Mutualité Libérale, chaque femme devrait pouvoir vivre ses règles sans aucun souci.

Une trentaine d'influenceurs belges soutiendront l'action

De nombreux avantages

La coupe menstruelle, ou cup, présente certains avantages par rapport à un tampon ou une serviette hygiénique, semble-t-il. Elle est facile à utiliser et ne se sent pas. Un autre grand avantage est que le gobelet est réutilisable, ce qui signifie moins de coûts et moins de gaspillage", explique Victoria Bracke, assistante gynécologue chez AZ Sint-Lucas. Contrairement aux serviettes hygiéniques et autres tampons qui sont à usage unique, une cup peut durer plus de 5 ans.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'usage de la coupe menstruelle et sur la campagne sur le site www.whatthecup.be.

