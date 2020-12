Le véganisme se démocratise, poussé par des préoccupations éthiques et écologiques. En Belgique aussi, les entrepreneurs capitalisent sur ce nouveau marché. Petit tour d'horizon de sept initiatives pour, qui sait, prendre cette voie en 2021.

Peas et ses cinnamon rolls

Difficile de résister à une brioche roulée à la cannelle, surtout lorsqu'elle est faite maison. C'est le cas chez Peas, un petit magasin situé dans le centre d'Hasselt. Après avoir vendu plusieurs pâtisseries, la gérante, Els Berx, décide de concentrer sa production sur les cinnamon rolls. Originaires d'Europe du Nord et populaires outre-Manche, ces douceurs sucrées peuvent être dégustées avec une variété de toppings. Un roulé à la cannelle, c'est de la farine, de l'eau, du sucre et du beurre... végétal dans ce cas-ci ! Une recette simple et efficace, que l'entrepreneuse a voulue sans produits animaux pour montrer que la nourriture végane peut être savoureuse. Au printemps 2021, la Limbourgeoise prévoit d'ouvrir une seconde boutique à Anvers et plus tard, si les conditions sont favorables, à Gand et Maastricht.

32, Minderbroederstraat, à 3500 Hasselt. peashasselt.be

Succulente et ses macarons

Succulente, c'est la première pâtisserie entièrement végane de la capitale. Elle est tenue par Victoria Michiels et Damien Bulté, deux passionnés de cuisine végétale. Ensemble, ils lancent leur commerce fin 2018 et mettent au point différentes recettes. Celle du croissant leur aura demandé deux ans de réflexion et de tentatives. Leur marque de fabrique, ce sont les viennoiseries, qu'ils sont les seuls à produire à Bruxelles. Ils livrent plusieurs commerces de la région : la pâtisserie Chanson à Anderlecht, l'Alchimiste, café saint-gillois, et le Lucifer Lives Coffee qui a récemment ouvert ses portes dans les Marolles. Ici, tout est fait maison et certifié sans oeufs ou produits laitiers. Pour retrouver un goût et une texture correcte, ils travaillent sur les bonnes matières grasses et compositions. Depuis peu, le couple vend également des macarons, dont il est assez fier. " On a développé la gamme de sorte à ce qu'elle soit identique au résultat que l'on peut attendre d'un macaron classique. C'est notre fleuron du moment ", explique la gérante, enthousiaste. Le résultat est bluffant... et succulent.

108, rue Docteur Huet, à 1070 Bruxelles. succulente.be

Icelab et ses glaces

Quand on ne consomme aucun produit d'origine animale, il peut être frustrant de ne pouvoir commander que des sorbets, et jamais de glaces. Icelab, c'est une boutique anversoise qui prouve qu'on peut être végan sans devoir sacrifier notre amour des crèmes glacées. Après avoir travaillé dans la protection animale, Hilde Gos, la gérante, s'est reconvertie et a lancé son " laboratoire " de douceurs, fin avril. " Je fais ça pour les animaux, parce que j'adore les glaces, parce que c'est meilleur pour la santé et pour la planète ", assure l'indépendante. Elle a travaillé près d'un an et demi à élaborer ses recettes. Elle a d'abord tenté de remplacer le lait animal par du végétal mais elle ne retrouvait pas l'aspect crémeux qu'elle appréciait tant. Après quelques essais, elle a fini par dégoter les ingrédients miracles : la protéine de soja bio et la protéine de riz. " Comme ma base est neutre, lorsque vous dégustez une glace au spéculoos, vous retrouvez vraiment ce goût particulier ", affirme-t-elle. On n'a qu'une hâte, c'est d'essayer.

38, Oudevaartplaats, à 2000 Anvers. icelab.be

Loulou's Chocolate et ses pralines

Loulou's Chocolate, c'est une boutique en ligne qui réconciliera les intolérants au lactose avec le chocolat, souvent composé de lait. Derrière ce nom se cachent Laila et Michel, mordus de cacao depuis toujours et végans par affection pour les animaux. L'ensemble des produits proposés par le couple est garanti " cruelty free ", sans cochenille, ni gélatine. La confection des aliments se fait ici avec du lait de riz, et l'huile de palme est certifiée. On retrouve tous les éléments qui composent une chocolaterie classique : truffes, tablettes, pralines, avec des petites fantaisies, comme le chocolat fourré au marshmallow végan. " La plupart des gens qui ne sont pas adeptes du véganisme ne voient aucune différence ", promet Laila. Cerise sur le gâteau, les emballages sont écologiques et compostables.

lousveganchocolate.be/

Tropas et ses chaussures

En espagnol, " tropas " signifie " troupe ". " Au plus les troupes seront grandes, au plus l'industrie de la chaussure nous suivra ", peut-on lire sur le site Web de la marque. C'est que tout ce qu'on porte aux pieds n'est pas forcément fabriqué sans éléments d'origine animale. Caroline Peirs a voulu remédier au problème en employant son esprit créatif à rendre le monde un peu meilleur, à sa manière. La designer a mis au point plusieurs collections de chaussures pour femmes composées de jeans recyclés.

Son inspiration, elle la puise dans le quotidien, mais surtout dans l'imagerie tropicale. Soucieuse de l'impact de l'homme sur l'environnement, elle met un point d'honneur à produire le plus localement possible, et collabore avec des ateliers sociaux pour garantir aux travailleurs des conditions de vie décentes. L'utilisation de produits chimiques est réduite à son strict minimum et les chaussures sont conçues pour être facilement détachables. Ainsi, elles sont réutilisables et réparables. Un concept original séduisant.

tropas.shoes/

Captain Cork et ses sacs

Un cuir d'origine végétale, c'est la promesse qu'offre la marque Captain Cork, spécialisée dans les sacs à main et portefeuilles en liège. Mais c'est d'abord une histoire d'amour : celle que porte Ina De Quint à son père. Ecologiste avant l'heure, il était considéré en son temps comme excentrique parce qu'il n'adhérait pas à la société de consommation de masse, prônant plutôt les bâtisses écologiques et le recyclage. Plus qu'un modèle pour Ina, il a été un capitaine, une voie à suivre. Elle a embrassé sa vision de la vie et a donc fondé cette marque qui se veut compatible avec les valeurs de son papa. Ses sacs sont produits de manière durable. Les chênes sont " épluchés " manuellement par des fermiers disposant du savoir-faire adéquat, transmis de génération en génération. L'écorce se régénère complètement en huit ans. " Pour se renouveler, l'arbre absorbe trois à cinq fois plus de CO2 que l'ordinaire ", assure l'entrepreneuse. Après avoir séché pendant six mois, le liège est bouilli et cuit à la vapeur pour plus d'élasticité. Les fines feuilles obtenues après découpage peuvent alors être utilisées pour créer une multitude d'accessoires.

webshop.captaincork.be/fr

Self et ses cosmétiques

Terminées les longues investigations ou la lecture à la loupe des emballages à traquer toute trace d'origine animale. Self est une marque de produits cosmétiques belge et naturelle, certifiée végane. Isabelle, la fondatrice, souhaitait pour sa fille le soin idéal, mais sa recherche s'est avérée infructueuse. Elle n'a alors plus eu d'autre choix que de créer le produit de ses rêves : Self est né. Contrairement à d'autres marques, celle-ci ne teste pas sa gamme sur les animaux. Les principaux ingrédients utilisés sont l'huile de noix de coco pour nourrir les peaux sèches, de mandarine qui permet de soulager les irritations, d'argan riche en antioxydants, et de géranium qui possède des propriétés antiseptiques et nettoyantes. Les noix de macadamia contiennent des vitamines A, B, E ainsi que des minéraux essentiels, le beurre de karité stimule la production cellulaire et l'aloe vera hydrate et apaise la peau. Prendre soin de soi en toute quiétude, ça n'a pas de prix.

naturalself.eu/fr

Texte: Apostoli Loukakis

