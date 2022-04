25 splendides îles grecques épargnées par le tourisme de masse

La Grèce est l'un des pays qui possède le plus long littoral et le plus grand nombre d'îles (plus de 6 000). Seules environ 127 sont répertoriées et environ 80 îles ont plus de 100 habitants. Les touristes préfèrent se rendre sur des îles connues telles que Rhodes, Kos, la Crète et Zakynthos. Heureusement pour ceux qui recherchent la paix et la tranquillité, il existe encore pleins d'îles grecques ignorées par la foule et où vous pouvez avoir les plages pour vous tout seul et vous pouvez promener en toute quiétude. Voici 25 exemples d'îles splendides mais encore ignorées des touristes.







Belles îles grecques © Getty Halki est situé près de Rhodes et fait partie des îles du Dodécanèse. Il s'agit d'une petite île à l'architecture magnifique, avec des plages tranquilles et isolées et une atmosphère détendue. Le tourisme de masse est à des kilomètres d'ici.







Belles îles grecques © Getty Halki







Belles îles grecques © Getty Gavdos est situé au sud de la Crète et constitue la pointe la plus méridionale de l'Europe. Le soleil brille presque toujours, mais on peut trouver de l'ombre sous les pins et les genévriers. C'est un point de repos important pour les oiseaux migrateurs lors de leur voyage entre l'Europe du Nord et l'Afrique.







Belles îles grecques © Getty Gavdos







Belles îles grecques © Getty Fourni est situé dans la mer Égée et se compose de trois îles. Au Moyen Âge, les îles étaient utilisées par les pirates car elles sont riches en baies et plages cachées. Aujourd'hui, vous pouvez y faire de belles promenades.







Belles îles grecques © Getty Fourni







Belles îles grecques © Getty Le paysage de Folegandros est sauvage, montagneux et aride. Les maisons blanches et la mer bleue claire forment un beau contraste. Folegandros est l'île la plus méridionale des Cyclades.







Belles îles grecques © Getty Folegandros







Belles îles grecques © Getty Sur Elafonisos, qui appartient au Péloponnèse, se trouve l'une des plus belles plages de toute la Grèce : Simos. Mais ce n'est pas la seule belle plage d'Elafonisos.







Belles îles grecques © Getty Elafonisos







Belles îles grecques © Getty Astipalaia est une petite île en forme de papillon qui fait partie des îles du Dodécanèse. Le point culminant est la forteresse construite par les Vénitiens dans la ville de Chora.







Belles îles grecques © Getty Astipalaia







Belles îles grecques © Getty Amorgos fait partie des Cyclades et constitue une destination merveilleuse pour les randonneurs. Le point culminant de l'île se situe à plus de 800 mètres et offre une vue magnifique sur la mer et les autres îles. Le site le plus intéressant est le monastère Panagia Hozoviotissa, datant du XIe siècle.







Belles îles grecques © Getty Amorgos







Belles îles grecques © Getty Alonnisos est l'île la plus éloignée des Sporades du Nord. Outre les oliveraies, les forêts de pins et les belles plages, vous trouverez le parc marin d'Alonnisos - Sporades du Nord, où l'on peut trouver des oiseaux, des poissons et des mammifères rares, dont le phoque moine de la Méditerranée.







Belles îles grecques © Getty Alonnisos







Belles îles grecques © Getty Agistri fait partie des îles Saroniques et sa superficie n'est que de 13 kilomètres carrés. Elle possède de belles plages et des criques entourées de pins.







Belles îles grecques © Getty Agisti







Belles îles grecques © Getty Ikaria, qui s'étend sur 255 kilomètres carrés, est située dans la mer Égée et présente de nombreux paysages différents : fertiles et verts, arides et secs, sources chaudes et chutes d'eau. L'île et ses habitants ont su préserver leur authenticité .







Belles îles grecques © Getty Ikaria







Belles îles grecques © Getty Vous connaissez probablement le nom d'Ithaque comme étant le lieu de résidence du héros grec Ulysse dans l'Odyssée et l'Iliade d'Homère. L'île est située dans la mer Ionienne. Outre les sites archéologiques, vous trouverez des forêts, des petites plages, de belles criques et de charmants villages côtiers.







Belles îles grecques © Getty Ithaca







Belles îles grecques © Getty Karpathos appartient, tout comme Rhodes, à l'archipel du Dodécanèse. Mais il est beaucoup plus calme que la très populaire Rhodes. Une partie de la longue île est montagneuse (jusqu'à 1 214 mètres) et l'autre partie est plus plate.







Belles îles grecques © Getty Karpathos







Belles îles grecques © Getty Koufonisia sont en réalité deux petites îles qui font partie des Cyclades : Pano Koufonisi et Kato Koufonisi qui est inhabités. Il n'est guère difficile de se détendre sur les plages de sable tranquilles entourées d'une eau azure.







Belles îles grecques © Getty Koufonisia







Belles îles grecques © Getty Kythira est une île tranquille, montagneuse et verte, située au sud-est du Péloponnèse.







Belles îles grecques © Getty Kythira







Belles îles grecques © Getty Kithnos est une île de Cyclades montagneuse qui cache plusieurs belles baies et de vieilles églises et monastères.







Belles îles grecques © Getty Kythnos







Belles îles grecques © Getty Limnos est une île dans la mer Égée légèrement plus grande que les autres (476 kilomètres carrés). Elle est connue pour ses fouilles archéologiques et ses beaux villages colorés.







Belles îles grecques © Getty Lemnos







Belles îles grecques © Getty Leros est une île du Dodécanèse. Verte et vallonnée, elle est surtout connue pour ses ports naturels. Vous trouverez d'authentiques villages grecs aux portes et fenêtres colorées.







Belles îles grecques © Getty Leros







Belles îles grecques © Getty Meganissi est une petite île de 20 kilomètres carrés située au sud-est de Lefkada, dans la mer Ionienne. Elle est exceptionnellement verte et montagneuse. Le lieu d'intérêt le plus célèbre est la deuxième plus grande grotte de Grèce, la Papanikolis, qui a joué un rôle dans la Seconde Guerre mondiale.







Belles îles grecques © Getty Meganisi







Belles îles grecques © Getty Milos est surtout connue pour la fameuse Vénus de Milo qui a été trouvée sur cette île volcanique. Elle est située dans la mer Égée et possède de belles plages, des baies, des criques et des grottes ainsi que des villages chamarés.







Belles îles grecques © Getty Milos







Belles îles grecques © Getty Patmos est également située dans la mer Égée et a elle aussi des origines volcaniques. L'île joue un rôle important dans le christianisme, comme en témoignent ses nombreux monastères et églises.







Belles îles grecques © Getty Patmos







Belles îles grecques © Getty L'île ionienne de Paxos fait moins de vingt kilomètres carrés, mais possède une nature impressionnante avec des côtes escarpées, des grottes profondes, des oliviers et des plages de galets blancs qui ne sont souvent accessibles que par bateau.







Belles îles grecques © Getty Paxos







Belles îles grecques © Getty Serifos appartient aux Cyclades et se caractérise par des collines arides et des vallées vertes, de longues plages de sable et des villages blancs. Dans le passé, l'or et l'argent étaient exploités sur Serifos.







Belles îles grecques © Getty Serifos







Belles îles grecques © Getty Sifnos fait également partie des Cyclades. Vous y trouverez l'architecture grecque typique, composée de maisons blanches et d'églises aux portes et toits bleus. À première vue, elle semble plutôt aride, mais l'île est en fait opulente. Il est agréable de se promener de village en village.







Belles îles grecques © Getty Sifnos







Belles îles grecques © Getty Symi est l'une des îles du Dodécanèse et n'est pas loin de Rhodes. Le nombre d'hébergements touristiques étant limité, elle reste loin de tout tumulte. L'île a une histoire riche, longue et tumultueuse, que l'on peut voir dans les bâtiments historiques tels que les églises byzantines et les châteaux romains.







Belles îles grecques © Getty Symi







Belles îles grecques © Getty Tilos fait également partie du Dodécanèse et, comme Symi, ne connaît pas le tourisme de masse. Elle possède un intérieur volcanique et grâce à plusieurs sources, la vallée est verdoyante. Vous pouvez faire de belles promenades d'une plage déserte à l'autre.