En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé, même de loin. Cette semaine, un peu de calme, de luxe et de volupté...

Relâche aux Baléares

En ce qui nous concerne, notre valise est quasi bouclée. Pour aller où? A Majorque, où notre compatriote Valérie Lardinois, ex-cadre dans les médias, est allée créer l'agence de voyages Rützu, via laquelle elle organise des séjours relaxants dans des décors hors du commun. Des parenthèses durant lesquelles on respire, on prend le temps, on s'autorise un trek en pleine nature, on fait du yoga ou du Pi...

En ce qui nous concerne, notre valise est quasi bouclée. Pour aller où? A Majorque, où notre compatriote Valérie Lardinois, ex-cadre dans les médias, est allée créer l'agence de voyages Rützu, via laquelle elle organise des séjours relaxants dans des décors hors du commun. Des parenthèses durant lesquelles on respire, on prend le temps, on s'autorise un trek en pleine nature, on fait du yoga ou du Pilates, on philosophe en petit groupe, on papote avec des pros de la santé, on profite de vues incroyables sur les eaux turquoise et on s'attable aux terrasses de chefs locaux... Bref, ça y est: notre valise est prête. rutzu.comNotre planète fourmille de lieux où il fait bon se poser... pour ne rien y faire. Ou du moins pour s'offrir une parenthèse méditative en forme de ressourcement. Des havres de paix répertoriés dans un superbe livre aux photos aussi intenses que relaxantes, où l'on découvre les histoires qui se cachent derrière les sites sacrés de Jérusalem, les chutes sud-américaines d'Iguazu, les pierres mégalithiques de Carnac, les temples de Bali, les monastères tibétains du Ladakh (photo) ou même le Mont-Saint-Michel. Pour chaque sanctuaire, sont relatés les mythes et croyances qui façonnent leur réputation depuis des lustres. Inspirez, soufflez... et foncez en librairie. 100 destinations pour s'éveiller à la spiritualité, par Clare Gogerty, Larousse. Déjà bercé par l'agréable climat de l'Algarve, le magnifique Magnolia Hotel de Quinta do Lago est plutôt fier de devenir le premier établissement du monde à offrir la technologie SleepHub à ses clients. C'est quoi? Un appareil qui émet des ondes sonores tellement douces qu'elles aident le cerveau à s'endormir puis suivent les cycles naturels du sommeil. Il faut dire que l'enseigne aux allures de motel façon Palm Springs se trouve à deux pas du complexe multisports The Campus et de l'un des parcours de golf les plus réputés du Portugal. Dans le genre "destination bien-être", on ne fait pas beaucoup mieux. themagnoliahotelqdl.com/fr