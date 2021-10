Ce mardi 12 octobre débute une nouvelle période de candidatures pour des titres de transport ferroviaire gratuits à destination de 60.000 Européens âgés de 18 à 20 ans, dans le cadre de l'initiative DiscoverEU, a annoncé lundi la Commission européenne.

Ce cycle de candidatures est ouvert aux jeunes nés entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003 ( europa.eu/youth/discovereu_fr ). À titre exceptionnel, les jeunes de 19 et de 20 ans peuvent également être candidats, les éditions du concours qui leur étaient ouvertes ayant été reportées en raison de la pandémie de Covid-19.

Les candidats sélectionnés pourront voyager pendant une durée maximale de 30 jours comprise entre mars 2022 et février 2023.

L'évolution de la pandémie restant incertaine, tous les voyageurs se verront proposer des réservations flexibles grâce à un nouveau titre de transport mobile. La date de départ pourra être modifiée à tout moment jusqu'au départ.

La durée de validité des titres de transport mobiles est d'un an.

Les candidats retenus pourront voyager seuls ou en groupe de cinq personnes au maximum (toutes dans la tranche d'âge admissible).

La première édition de cette opération, en 2018-2019, proposait 70.000 billets gratuits. Quelque 350.000 jeunes les avaient sollicités, dont 6.621 en Belgique, où 1.549 jeunes avaient finalement été sélectionnés.

