Pour contrer le dernier pic pandémique, on s'offre l'ivresse des sommets depuis le cadre cosy d'un chalet installé non pas dans les Alpes mais au sein même de nos frontières.

L'alternative parfaite pour se la jouer sports d'hiver sans risquer de voir le voyage annulé in extremis, Omicron oblige. Certes, pour le ski ou le snowboard, c'est plus compliqué, mais si Mère nature est de la partie, rien n'empêche d'utiliser votre chalet comme point de départ pour des randonnées en raquettes dans la neige. Ni d'alterner raclettes, fondues et tartiflettes en soirée: les sports d'hiver, c'est un état d'esprit, la preuve par 7.

La Clairière

Après y avoir résidé pendant dix ans, son couple de propriétaires a eu l'excellente idée de mettre ce bien d'exception en location. Passé le chemin forestier qui y mène, ce chalet pouvant loger jusqu'à 14 personnes mêle architecture montagnarde et pierre du pays avec une vaste piscine nichée au coeur d'une clairière où du gibier curieux se balade, avec, en prime, un feu ouvert au coin duquel se lover pour se rappeler comme les Ardennes sont belles.

Combien? Dès 1.616€ la semaine.

Un petit paradis niché au coeur d'une clairière © DR Ardennes Résidence

Plus d'infos ici.

Vert Libre

À la recherche de repos et de nature ? Vous êtes au bon endroit dans ce chalet situé en plein bois, proche d'un versant de la vallée de la Meuse qui plonge sur Hastière, avec, compris dans le prix de location, sauna, bain norvégien et bûches de bois pour poêle. Vous pourrez loger à six dans ce chalet en plein coeur d'une grande étendue forestière à proximité de Soulme, fréquemment désigné comme étant un des plus beaux villages de Wallonie.

Combien? Dès 582€ la semaine.

Bois, bois mon tout mon bois © DR Ardennes Résidence

Plus d'infos ici.

Landal Mooi Zutendaal

Vous avez toujours rêvé d'abandonner la France pour vous la jouer cabane au Canada mais les restrictions sanitaires vous ont mis des bâtons dans les roues? Qu'à cela ne tienne, même si l'absence de caribous et de sirop d'érable se fait cruellement ressentir en bordure d'Hasselt, ce village de vacances en bordure du parc national Hoge Kempen promet dépaysement et balades en plein air à prix défiant toute concurrence.

Combien? Dès 27€ la nuit.

Un joli chalet dépaysant à souhait © DR Holidu

Plus d'infos ici.

Cosy à souhait

Ambiance montagnarde à tous les étages de ce chalet de Vielsalm, dans les cantons de l'Est, idéalement situé à 2 kilomètre seulement des pistes de la baraque Fraiture, pour que l'illusion soit complète si la neige est de la partie. Vous pourrez y loger à 15, et, si le coeur vous en dit, remplacer la raclette par des barbecues.

Combien? Dès 508€ la nuit.

Au pied des pistes sans quitter la Belgique © DR Booking.com

Plus d'infos ici.

Au Large

"Entre farniente, bien-être, sport et nature, le luxe est de ne pas devoir choisir" assurent les propriétaires de ce chalet de 600 mètres carrés permettant de se la jouer classes de neige en rassemblant 24 personnes sous le même toit.

Combien? Dès 2.315€ la semaine.

Les (vraiment) jolies colonies de vacances © DR Ardennes Résidence

Plus d'infos ici.

Comme dans les Catskills

Saviez-vous que sur les hauteurs de New-York, les Catskills abritent, outre nombre de résidences secondaires de l'ingellentsia de Manhattan, deux stations de ski? Pour s'y croire, cap sur cette maisonette en bardeaux pastels en bordure de Durbuy, qui permet de loger 9 personnes et bénéficie d'un sauna en prime.

Combien? Dès 147€ la nuit.

Comme dans les Catskills © DR Holidu

Plus d'infos ici.

Fable du Vallon

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait bien ressembler l'intérieur de ces chalets imposants en bord de pistes? Le cadre cossu du Fable du Vallon, à Malmedy, offre un élément de réponses, entre pierre, bois, décoration montagnarde, piscine et hammam, le tout avec la capacité de loger 23 vacanciers en veine. Rois dans le chalet.

Combien? Dès 3.610€ la semaine.

Luxe, calme et volupté à Malmedy © DR Ardennes Résidence

Plus d'infos ici.

