Janvier est le mois de prédilection des Belges pour réserver leurs séjours estivaux. Est donc récemment ressorti l'appétit nouveau de nos compatriotes pour des destinations plus confidentielles, à l'instar de la Calabre, où les réservations ont bondi de 230% cette année. Entre montagnes escarpées, petits villages typiques, omniprésence des vestiges de l'antiquité, et gastronomie de haut vol, on vous livre les incontournables de cette région, pour un séjour so dolce vita.

Promenez-vous au coeur de la Grande Grèce

L'Eglise de Santa Maria dell'Isola surplombe la plage de Tropéa © Getty

Amateurs d'antiquités, Reggio di Calabre est la région à visiter. Berceau de l'Antiquité, elle regorge aujourd'hui de trésors que le temps a épargnés. Au Musée national, admirez les bronzes de Riace - deux fameuses sculptures grecques représentant des guerriers -, ou rendez-vous au Musée archéologique pour ses collections exceptionnelles. Du centre médiéval de Pizzo aux cathédrales de Vibo et Materano, en passant par Tropéa et le monastère Santa Maria dell'Isola - site sans doute le plus connu de la région - qui surplombe la mer, découvrez une région empreinte d'histoire, à travers ses monuments.

Et pour les amoureux de la nature, immergez-vous dans celle de l'arrière-pays en sillonnant ou randonnant dans les parcs des Serre, de l'Aspromonte et du Pollino, classés parmi les destinations naturelles les plus riches en flore. Pour clore cette immersion, rendez-vous à la promenade de Lungomare d'où vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur les côtes siciliennes et sur le célèbre volcan l'Etna.

Initiez-vous à la gastronomie calabraise

La "sardella" -pâte à base d'huile d'olive,de piment et de sardines- mets typique de la Calabre © Getty

Réputée comme l'une des meilleures de l'Italie, la gastronomie locale fait figure de seconde richesse - après le patrimoine antique - pour la Calabre. Au menu : les oignons rouges doux de Tropea, la Soppressata - cette saucisse séchée typique de la région-- ou encore la sardella - une pâte épicée à base de sardines, d'huile d'olive et de piment. Sans oublier la spécialité du village de Pizzo, le Tartufo moro (ou Tarfufo di Pizzo), une glace à la noisette façonnée maison renfermant un coeur coulant en chocolat et recouverte de poudre de cacao.

Profitez des plages

Capo Vaticano, l'une des nombreuses plages de la région

Longues de 800 km et bordées par deux mers - Ionienne et Tyrrhénienne--ses côtes sont baignées d'eaux cristallines. L'endroit rêvé pour rester les doigts de pied en éventail, d'autant plus que la météo avoisine les 30° C dès le printemps. Sans oublier que ses plages comptent parmi les plus belles au monde. Et pour les plus aventuriers, de multiples petites criques sont à explorer...

Valentine Fairon

