Marche-en-Famenne, dans la province de Luxembourg, séduit par son centre historique avec ses charmantes ruelles où il fait bon flâner. Nichée dans un écrin de nature, la ville est à un jet de pierre d'une nature préservée. La bourgade et ses environs proches offrent de multiples activités pour une escapade en famille. Suivez-le guide !

Une promenade ressourçante dans la nature

La particularité de cette ville de Famenne de caractère est la proximité de son centre-ville animé avec une nature calme et préservée, située à quelques pas seulement. De la Place de l'Etang, où se situe la Maison du Tourisme Famenne Ardenne Ourthe & Lesse, un endroit incontournable pour obtenir toutes les informations d'activités dans la région, plusieurs promenades sont proposées, dont l'une d'entre elles, celle de la Jonquille (environ 4,8 kilomètres) est accessible aux poussettes. Ne manquez pas non plus une immersion dans le site naturel du Fond des Vaulx. Deux circuits (balisés) de 3,4 et 6 km permettent de découvrir ce site à la géologie particulière (grottes,...).

Plus d'infos sur les possibilités de promenades

Promande en Famenne. © Calvin Yearsley

Une balade en calèche

Une balade en calèche ravira les enfants et leurs parents. Bernard Ridelle, des attelages ardennais , vous emmène pour une demi-journée ou une journée entière, en forêt ou en campagne, dans le centre-ville ou dans les villages avoisinants. Avec des arrêts sur demande pour visiter par exemple, la belle église Saint Étienne de Waha, rare exemple d'art roman typiquement mosan, qui a été agrémentée en 2006 de magnifiques vitraux de Jean-Michel Folon. La vue à l'arrière de l'édifice sur la région est très belle.

Bernard Ridelle et son attelage ardennais. © DR

La visite d'une ferme animalière

Les animaux sont toujours appréciés des petites têtes blondes. A la Ferme Noël, les enfants seront comblés, entourés de chiens (élevage de teckels et de cockers), de poules, de lapins, de chèvres, d'un paon ou encore d'un poney, qu'ils pourront approcher au plus près lors d'une visite ludique (sur demande). Les exploitants de cette ferme complètement autonome élèvent une variété de chèvre unique : les chèvres de Lorraine qui gambadent en liberté dans plusieurs centaines d'hectares.

Un chemin de promenade tout récemment aménagé permet de traverser les larges prairies fleuries où les chèvres broutent (possibilité de le faire en poussette par temps sec). Une aire de pique-nique et une petite plaine de jeux pour enfants sont aussi à disposition des promeneurs. Tous les dimanches de juillet-août de 14 à 17h, la ferme propose une dégustation gratuite de ses fromages de chèvre.

Chèvres de Lorraine de la Ferme Noël. © Ca.L

La vie de château

Les majestueux châteaux de la région en belles pierres intrigueront les enfants. Le château de Jemeppe, de Jadot ou encore celui d'Hassonville font partie du paysage patrimonial de la ville. On part pour une balade, à vélo ou en voiture, à leur découverte (attention, l'intérieur des bâtiments est privé et ne se visite pas).

A la découverte des statues de la ville avec la technologie Lifi

Une balade inédite intitulée "City Glow" traverse les rues de Marche-en-Famenne sur plus de deux kilomètres à la découverte de ses multiples statues et sculptures. Son originalité : l'utilisation de la technologie du Lifi, l'internet de la lumière qui guide le visiteur d'oeuvre d'art en oeuvre d'art. La tablette tactile pour réaliser cette balade originale est disponible à la Maison du Tourisme ou au Famenne Art Museum. La ville accueille également le plus grand festival de statues vivantes européen pendant l'été (le week-end des 28 et 29 août 2021).

Une chasse au trésor interactive

À l'intérieur des remparts de Marche-en-Famenne, une chasse au trésor grandeur nature propose de partir à la découverte de la ville et de son histoire, dans un savant mélange entre jeu de piste et géocaching. À l'aide de l'application Totemus, on parcourt la ville à la recherche de QR codes pour collectionner des "toteez" et remporter des visites de musées, des dégustations et d'autres surprises. La balade fait environ 5 kilomètres.

Magasin de jouets américains

Les enfants seront fascinés par les jouets des rayons du magasin "American Toys" situé dans le centre-ville. E.T, Retour vers le Futur, Ghostbuster,... toutes les références aux films cultes des années '80 se retrouvent dans ce magasin au style unique. On l'avoue, on a succombé à ce plaisir régressif en tant que parents.

© Ca.L

À la plaine de jeux

Basique, mais Une plaine de jeux est toujours une valeur sûre pour défouler les enfants. Celle située juste derrière l'Hôtel de Ville est adaptée à toutes les tranches d'âge. Le parc alentour très vérdoyant est apaisant, avec un petit skate park pour les ados.

© Florian Ferelli.

Atelier créatif en famille

Les Ateliers Gerny sont un espace consacré à l'art et à la créativité. Le temps d'une après-midi en famille, on se laisse tenter par une expérience atypique: atelier d'impressions végétales accessibles même aux enfants en bas âge, sérigraphies, sculptures,...

Randonnée à dos d'ânes

Alain et son épouse Didi, accompagnés de leurs 5 ânes, proposent des randonnées et des séjours au pas d'ânes d'une demi-journée à 3 jours. Tout est pensé: guidage, planification des itinéraires et recherche de logements.

© Calvin Yearsley

Marche en pratique

