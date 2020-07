Du Condroz à la frontière allemande, en passant par la vallée de l'Ourthe ou les vergers du Pays de Herve, la Province de Liège propose 26 balades taillées sur mesure.

La Province, par l'intermédiaire de Liège Europe Métropole (LEM) et de la Fédération du Tourisme, propose cet été 26 parcours à vélo. Pour chacun d'entre eux la distance, les points d'intérêts touristiques, mais aussi le dénivelé et le niveau de difficulté sont notés. Ces balades à deux-roues sont adaptées aux simples cyclotouristes comme aux plus acharnés.

21 de ces 26 balades sont des boucles aux thématiques diverses : La Basse-Meuse (23km), les Hautes Fagnes (31km), La Vallée de l'Ourthe (36km), Momalle-Vallée du Geer (19km, le Tour du Moulin (28km), de la cascade au circuit (28km), sont à la disposition du public sur le site Internet de la Fédération du Tourisme via le lien.

Une formule alliant le vélo et le train (aller ou retour, au choix) est aussi proposée, à travers cinq itinéraires.

