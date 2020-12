A Venise, la place Saint-Marc et le Grand Canal s'illuminent pour Noël

Désertée par les touristes pour cause de pandémie, Venise a décidé malgré tout d'endosser ses plus beaux atours et d'illuminer de manière exceptionnelle pour les fêtes de fin d'année deux de ses attractions les plus célèbres: la place Saint-Marc et le pont de Rialto surplombant le Grand Canal.

