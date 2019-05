Airbnb invente le tourisme généalogique

Airbnb et 23andMe, entreprise américaine spécialisée dans l'analyse du code génétique, s'associent et proposent à leurs clients de voyager sur les terres de leurs ancêtres. Pour 99 euros, chacun peut déterminer la provenance de son ADN sur le site 23andMe. Une fois ces pays d'origine définis, il est possible de les découvrir avec Airbnb.

© Pixabay