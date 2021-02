En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé, même de loin.

Les routes de l'exil

Condamné au bûcher après ses désaccords avec le Pape d'antan, le poète erra entre Vérone, Padoue ou Sienne. Mais ce sont les reliefs verdoyants de l'Emilie-Romagne qui l'attirèrent plus que tout. Pour témoin, le fabuleux itinéraire "Le Vie di Dante" qui se parcourt aujourd'hui à pied ou à vélo, traversant les monts Apennins, des villages en pierre haut perchés ou les rails de Faetina, alias "le train de Dante". A noter: le tracé vient d'être récompensé par les Best in Travel 2021 de Lonely Planet, pour ses atouts en termes de développement durable. Le plus célèbre poète italien, Dante Alighieri, disparaissait il y a tout juste 700 ans. L'Italie lui rend aujourd'hui hommage en marchant sur ses traces, suggérant un périple qui devrait plaire à ses fans... mais pas seulement. Une escale clé? La somptueuse Florence, où le futur philosophe naquit dans une demeure médiévale qui abrite aujourd'hui le Museo Casa Di Dante. Une visite à compléter par un circuit pédestre entièrement dédié aux lieux ayant joué un rôle dans la vie du penseur, dont ceux qui lui inspirèrent la prose mystique et passionnée de son oeuvre Vita Nuova. En arrivant à Ravenne, c'est l'illumination: Dante est ébahi par la beauté des mosaïques ornant les églises ou les chapelles... désormais protégées par l'Unesco. Des images qui trouveront écho dans l'oeuvre qui assiéra pour de bon la réputation de l'écrivain: La Divina Commedia, un poème où il raconte son épopée entre l'enfer, le purgatoire et le ciel. C'est à Ravenne, aussi, que mourut Dante de la malaria en 1321. Sa noble tombe, ainsi qu'un autre musée, servent d'aide-mémoire...