Répandue dans certains pays voisins, la baignade sauvage reste une activité confidentielle dans nos contrées. Pourtant, l'ensemble du territoire belge bénéficie de plusieurs dizaines d'endroits où s'y adonner, dans un cadre bucolique et une eau d'excellente qualité. De quoi s'initier aux plaisirs aquatiques et à leurs bienfaits.

.

LES ÉTANGS

...

Accessible gratuitement depuis l'an dernier, ce domaine de Flandre-Orientale séduit les familles et particuliers en quête de loisirs en plein air. Ses atouts : un point d'eau et une plage parsemée de jeux et d'activités. 13a, Dendermondse Steenweg, à 9290 Berlare. Bien cachés dans une cuvette luxuriante, les Jardins du lac de Bambois se composent d'une douzaine d'espaces verts (semi-)naturels à explorer et deux plages pour petits et grands. Le tout dans l'un des coins les plus bucoliques de l'Entre-Sambre-et-Meuse. rue du Grand Etang, à 5070 Fosses-la-Ville. En province de Liège, ce lac de barrage de 62 hectares est si profond qu'il permet de plonger à 45 mètres, dans une eau d'excellente qualité, et dispose d'aménagements et d'activités susceptibles de garantir à chacun un bon moment de détente entouré de forêt. 63, route des Bains, à 4950 Waimes. Avec une superficie totale dépassant les 6 km2, ces lacs comptent deux zones de baignade : celle de Falemprise, avec un centre de délassement entouré de pelouses, et celle de la Pierre de taille, proche de l'Aquacentre et des activités nautiques. 1, route de Falemprise, à 5630 Cerfontaine et rue du Bois du Four, à 6440 Froidchapelle. Plan d'eau du domaine provincial Ter Heide, en Brabant flamand, riche en activités récréatives et variées, " la flaque " présente pas mal d'atouts, dont sa plage de sable fin en pleine nature et sa zone dédiée aux sports nautiques. 18, Vakenstraat, à 3110 Rotselaar. Bon compromis entre le parc récréatif et la sortie " nature ", le parc limbourgeois du Kelchterhoef accueille des visiteurs venus tant pour sa plage et sa zone de baignade que pour ses nombreuses promenades sur des sentiers forestiers (attention, ouverture le 1er juillet). Kelchterhoefstraat z/n, à 3530 Houthalen-Helchteren. Vue du ciel, l'immense plage concave du Zilvermeer prend presque des airs de lagon - l'exotisme en moins -, que les nageurs apprécient à la fois pour la qualité de l'eau et pour la promotion de l'écotourisme de ses gestionnaires. Pensez à prendre un parasol si vous vous y rendez, ils sont obligatoires cette année. 2, Zilvermeerlaan, à 2400 Mol. Point de départ des descentes en kayak, la plage de Maboge est également accessible aux baigneurs, qui viennent se prélasser sur une verte pelouse en bord d'Ourthe. N860 2, à 6982 La Roche-en-Ardenne. A l'ombre du célèbre château fort s'étend un site exceptionnel, à la sortie du méandre dans lequel se love Bouillon, dont le décor ravira nageurs et amateurs de vieilles pierres. Rue de la Poulie, à 6830 Bouillon. Plus dangereux que les lacs et rivières, le canal de Damme est réservé aux nageurs aguerris des clubs locaux mais méritait d'être mentionné pour sa superbe zone de 900 mètres bordée de peupliers - les baigneurs lambda sont eux attendus dans le centre-ville brugeois, où le canal de la Coupure est ouvert au public. 31, Noorweegse Kaai, à 8310 Bruges et Predikherenrei, à 8000 Bruges.