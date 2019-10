La capitale d'Irlande du Nord est à Dublin ce que Manchester est à Londres, voire Glasgow à Edimbourg: moins rutilante mais plus authentique. Chargée d'histoire et en pleine mutation, elle s'admire autant qu'elle se vit.

1. Marcher sur les traces de Van Morrison

Musicien le plus célèbre de Belfast, Van Morrison est né au 125, Hyndford Street le 31 août 1945. La rue est typique des quartiers ouvriers, avec son alignement de maisons à deux étages et ses petits jardins proprets. La demeure du prestigieux locataire se distingue par une plaque en laiton posée discrètement sur la façade. A quelques encablures, le changement est flagrant sur la prospère et boisée Cyprus Avenue qui donne son titre à une chanson du mythique album de l'artiste sorti en 1968, Astral Weeks. On peut également atterrir à l'Elmgrove Primary School, qui semble figée dans le temps, ou à The Hollow, un petit parc au

...