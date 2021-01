C'est l'activité de cet hiver confiné. Mais encore faut-il trouver l'inspiration pour varier les itinéraires. Voici quelques applis pour organiser vos balades, par tous les temps.

Totemus

Le concept : Totemus est une application qui valorise les richesses du patrimoine wallon à travers le jeu. En famille ou entre amis, c'est la garantie d'une activité originale qui allie le sport, avec différents niveaux de balades, la culture, grâce à la mise en avant d'anecdotes et informations tout au long du parcours (contes et légendes, art, gastronomie...), et l'aventure, puisque l'objectif est de suivre un jeu de piste très ludique.

Les lieux : 24 parcours sont déjà disponibles, partout en Wallonie, à pied, en voiture ou à vélo. Quelques exemples: "Une échappée au coeur de Namur", "Le charme intra-muros de Marche-en-Famenne", "Au coeur de la bataille de Waterloo 1815", "Silly, où il fait bon vivre", etc.

Le petit plus : Des quiz, des points à gagner et des totems à récolter pour motiver les plus jeunes à marcher. Et une foule d'infos culturelles à découvrir en cours de route. A Stavelot par exemple, vous en apprendrez plus sur les Blancs Moussis, la bataille des Ardennes ou encore sur Saint-Remacle, le fondateur de l'abbaye de la ville.

Le prix: L'application est gratuite.

Geocaching®

Le concept : C'est une formule de plus en plus connue de par le monde. Le but est de retrouver, grâce à des données de géolocalisation, des petites boîtes dissimulées par d'autres géocacheurs, dans les endroits les plus variés. Dans ces caches se trouvent parfois des petites surprises et une liste dans laquelle vous pouvez ajouter votre nom, preuve que vous êtes passé par là. Une façon rigolote d'avaler les kilomètres sans même s'en rendre compte.

Les lieux : Des millions de trésors astucieux sont planqués aux quatre coins du globe. Chez nous, on en compte plus de 30 000!

Le petit plus : L'impression d'appartenir à une communauté de géocacheurs et l'opportunité d'aiguiser son sens de l'observation tout au long du chemin.

Le prix : La grande majorité des caches sont accessibles à des abonnés dits "basiques" (inscription gratuite). Un abonnement, d'une trentaine d'euros par an, permet de disposer d'options facilitant le jeu (par exemple : téléchargement de grandes quantités de coordonnées de caches).

. © Getty Images

Topo GPS Belgique

Le concept : Pour ceux qui veulent eux-mêmes créer leurs balades à travers le paysage, cette application contient des cartes topographiques et comporte toutes les fonctions d'un GPS portable pour un coût moindre. La précision de la localisation est de moins de 5 m, en conditions favorables.

Les lieux : La Belgique, mais aussi, quand on pourra à nouveau voyager, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc.

Le petit plus : Vous pouvez indiquer des points de repère sur les cartes. Ils peuvent être modifiés, partagés et synchronisés entre vos appareils. Pour se remémorer les courses d'orientation de notre jeunesse.

Le prix : Pour 12,99 euros, vous avez accès de façon illimitée à la carte en ligne et hors ligne, y compris les mises à jour, pendant 1 an. Vous pouvez aussi acheter des sections de cartes, à 3,96 euros.

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.rdzl.topo.gps&hl=fr

Viziit

Le concept : Le slogan de l'appli Viziit : "Quitte ton cocon, ose l'évasion!" Une belle promesse pour cette plate-forme touristique, mise au point par le globe-trotteur Ludovic Daxhelet, il y a cinq ans déjà, et qui liste des lieux à voir, des bons plans gourmands, les endroits où dormir, les producteurs, mais aussi une foule de balades à pied, vélo ou en voiture, avec cartes.

Les lieux : L'application couvre l'ensemble de la Wallonie, mais aussi certaines villes de Flandre et la côte belge.

Le petit plus : La plate-forme devrait s'enrichir à l'avenir avec des activités accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le prix: L'application est gratuite.

Cirkwi

Le concept : Grâce à cette application, vous découvrirez les meilleures choses à voir et à faire autour de vous. Cette plate-forme cartographique est destinée à un public familial et dévoile de nombreuses activités touristiques (balades, parcours de randonnées, circuits touristiques, points d'intérêt...).

Les lieux : Plus de 70 000 randos, balades et routes touristiques en France et en Belgique et 300 000 lieux d'intérêt répertoriés.

Le petit plus : Cirkwi vous permet "d'embarquer" des itinéraires de randonnées (à pied, à vélo, en voiture...) afin de les parcourir sans avoir besoin d'une connexion Internet. Vous êtes averti lorsque vous approchez d'un lieu susceptible de vous intéresser.

Le prix: L'application est gratuite.

Par Sabrina Boudiaf (stagiaire)

