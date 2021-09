Une petite balade d'une heure, un circuit pédestre pouvant occuper une journée ou une randonnée de plusieurs jours : la nature wallonne se donne à découvrir, tranquillement, à pied.

D'une promenade au fil d'oeuvres d'art à un itinéraire pensé pour profiter parfaitement de sa solitude, voici une vingtaine de suggestions pour vous balader à pied au sud du pays. Vous trouverez aussi des itinéraires de randonnée alternatifs, décrits en détail dans les deux brochures " 20 balades inoubliables" et "20 balades en Wallonie" et sur le site Visit Wallonia .

1. Sentier GR des Abbayes Trappistes - 290 kilomètres

Ce parcours pédestre de plusieurs jours permet de partir à la découverte de trois abbayes trappistes: l'abbaye d'Orval, l'abbaye Notre-Dame de Saint Rémy à Rochefort et l'abbaye de Scourmont à Chimay. En plus de ces sites, vous vous promènerez dans la nature des Hautes Fagnes, dans les forêts de Chimay, le long des rives de la Meuse et à travers la Famenne et le massif des Ardennes.

Cet itinéraire se compose de deux tronçons: entre Orval et Rochefort (116 km) et entre Rochefort et Chimay (174 km). Clairement indiqué, cet itinéraire peut également être réalisé à vélo.

2. La Transardennaise - 160 kilomètres

La Transardennaise est l'un des plus beaux sentiers de randonnée de Belgique. Vous marcherez entre La Roche-en-Ardenne et Bouillon. En sept jours, vous croiserez toutes les beautés que les Ardennes ont à offrir : les forêts et les champs, les vallées de la Lesse, de l'Ourthe et de la Semois et de beaux villages comme Nassogne et Saint-Hubert. Vous parcourrez ainsi une vingtaine de kilomètres par jour.

© GETTY

3. Les Sentiers d'Art - 140 kilomètres

Cet itinéraire de marche de plusieurs jours traverse la Vallée des Saveurs, de beaux villages comme Ciney et Somme-Leuze et longe une cinquantaine d'oeuvres d'art installées en pleine nature. Vous pourrez même passer la nuit dans des "refuges" artistiques conçus par des artistes belges et étrangers. Vous pouvez également choisir de marcher sur une courte distance de 10 kilomètres.

4. Entre Lesse et Lomme - 78 kilomètres

Vous pouvez compléter ce parcours pédestre à travers la Grande Forêt de Saint-Hubert en un long week-end. Vous passerez trois jours en pleine nature et passerez la nuit dans des zones de bivouac distantes de 25 kilomètres chacune. Si vous recherchez un peu plus de confort, vous pouvez aussi vous rendre à pied dans l'un des seize villages le long du parcours, pour passer la nuit en gîte.

5. Les Warche Ridges - 17 kilomètres

Cet itinéraire à travers une zone de rochers escarpés, un haut plateau, un canyon et le long de ruisseaux rapides, bien que robuste, est réalisable en une journée. En chemin, vous pouvez également visiter l'idéalement situé château de Reinhardstein, l'ancien monastère Malmundarium - désormais centre culturel composé de plusieurs musées- , le magnifique lac de Robertville et le centre historique Baugnez 44 dédié à la bataille des Ardennes à Malmedy.

Château de Reinhardstein © Jean-Pol Grandmont, Wikicommons

6. Marche du Souvenir à Bastogne - 17 kilomètres

Moins fatigante que la précédente, cette promenade toute en douceur vous prendra la journée. Il s'agit de marcher sur la route où, à l'hiver 1944, les Américains sont parvenus à repousser une offensive majeure des Allemands. Vous passerez devant le Mardasson, récent mémorial en forme d'étoile reprenant les noms de 76 980 soldats américains décédés. Vous pourrez également visiter le Bastogne War Museum, la Bastogne Barracks et le centre d'information sur la Seconde Guerre mondiale. Sur la route, vous profiterez aussi de la nature, de beaux villages comme Neffe et Bizory et du Vredesbos composé de 4.000 arbres.

Le Mardasson. © Belga Images

Ce magnifique parcours de 13,3 kilomètres vous emmènera jusqu'au Tombeau du Géant, le long des rives de la Semois. Encore plus par beau temps, la promenade le long de la rivière qui offre au regard toutes les nuances de couleurs grâce à la lumière exceptionnelle du site, est phénoménale. En chemin, vous croiserez la route du parc animalier de Bouillon où vous pourrez admirer quelque 80 espèces animales, le Musée Ducal où vous pourrez faire un voyage à travers 1000 ans d'histoire, le Château de Bouillon dont les origines remontent au VIIe siècle et l'Archéoscope Godefroy de Bouillon où vous pouvez utiliser des gadgets technologiques modernes pour revivre la première croisade à Jérusalem, un véritable grand écart temporel.

Ce lac est situé dans l'un des paysages les plus vierges de Belgique. On peut y profiter encore d'une véritable solitude. Le lac est si loin de la civilisation que vous pourrez éprouver quasi physiquement le silence. Visuellement, les sentiers escarpés, les rochers et les escaliers vous évoqueront sans doute la Scandinavie ou les Alpes.

Cette balade autour du village d'Oignies-en-Thiérache, près de la frontière française, vous conduira également loin des sentiers battus. Vous marcherez sur une crête avec une vue imprenable sur les villages français, à travers la vallée de la Meuse, aux endroits où la Meuse se jette en France et le long de la Fondry des Chiens, cette gorge naturelle de 20 mètres de profondeur. Vous pourrez aussi compléter votre balade avec sortie en canoë ou en kayak sur le Viroin, si la saison le permet.

Fondry des Chiens © Getty Images

10. Au coeur de la bataille de Waterloo - 14 kilomètres

Cette promenade raconte la bataille de 1815 entre les troupes britanniques de Wellington et les troupes françaises de Napoléon. Près de 200.000 soldats, 35.000 chevaux et 500 canons ont décidé de l'avenir de l'Europe sur ce champ de bataille. Vous marcherez sur l'ancien champ de bataille en pente et à travers la belle forêt où se trouve la Ferme du Chantelet, qui servait de quartier général au Maréchal Ney. Vous passerez également devant la Ferme Du Caillou, QG de Napoléon, ainsi que la Ferme fortifiée de Hougoumont, théâtre de violents combats.

11. Autour des Hautes Fagnes près de Botrange - 8,7 kilomètres

Les Hautes Fagnes sont la plus ancienne réserve naturelle de Belgique. Il y a 10.000 ans de cela, les Hautes Fagnes ressemblaient déjà à ce qu'elles sont aujourd'hui. La balade débute au Signal de Botrange, point culminant du pays à 694 mètres d'altitude. Vous sillonnerez ce magnifique et vaste paysage de landes en suivant de dessin tracé par la jetée en bois.

12. La Morepire près de Bertrix - 7,8 kilomètres

Cet itinéraire commence au site "au coeur de l'ardoise" où vous pourrez plonger dans une mine d'ardoise, à 25 mètres de profondeur. Vous pourrez voir de vos propres yeux le travail de l'époque les mineurs d'ardoise. Vous suivrez ensuite le tracé de l'ancienne voie ferrée entre Bertrix et Muno, pour aboutir sur le plateau ardennais. De là, vous aurez une vue fantastique sur la vallée de l'Aise.

13. Sur les traces des Maquisards - 5,5 kilomètres

De par sa situation géographique isolement, la région de la Croix-Scaille a offert au mouvement de résistance du Maquis un site de prédilection pendant Seconde Guerre mondiale. Les forêts denses offrant une parfaite protection aux maquisards. La balade "Espace Liberté 44" étayée de panneaux didactiques permet de comprendre comment vivaient ces résistants.

Les ruines de l'abbaye du XIIIe siècle de Villers-la-Ville sont précieusement cachées dans les bois. À l'époque, l'abbaye était l'une des plus grandes abbayes du monde chrétien, mais fut détruite en 1789 lors de la Révolution française. Mais on peut encore deviner le riche passé de l'abbaye depuis les vestiges. Il en va de même pour la forêt environnante, riche réserve naturelle où poussent hêtres, jonquilles et bleuets. Vous vous promènerez à travers les deux villages tranquilles de La Roche et Tangissart et le long d'un ruisseau, transformé en une petite mangrove par les castors

Abbaye de Villers la Ville

15. Street art à Charleroi - 3 kilomètres

Cette courte promenade à travers la ville dénote des autres promenades de cette sélection. Mais elle offre la possibilité de rencontrer le passé industriel de la ville, même si les bâtiments aux structures métalliques dans lesquels l'acier était forgé ou transformé à l'époque servent désormais de support à la créativité des street artists et autres graffeurs qui ne manquent pas de venir exercer leur talent.

16. La Boucle Noire à Charleroi - 23 kilomètres

Si vous souhaitez explorer Charleroi et ses environs plus en détail, cette promenade de 23 kilomètres dans et autour de Charleroi est idéale. Vous gravirez les terrils du Martinet, Dampremy et La Docherie et passerez devant des sites touristiques tels que les châteaux de Marchiennes et de Monceau.

17. Les Bouvreuils près de Belvaux - 5,6 kilomètres

Cette promenade pas trop longue passe par le Géoparc mondial Unesco de Famenne-Ardenne (le premier en Belgique) près du joli village de Belvaux. Vous vous promènerez dans un paysage ponctué de champs de tilleul où fleurissent des fleurs rares. Dans le village même, vous pourrez croiser de charmantes maisons, une ferme-château ainsi qu'une chapelle. Vous longerez ensuite la Lesse avec ses rapides, entre les rochers et passerez devant le parc animalier Hanne-Sur-Lesse où vous pourrez visiter les célèbres grottes et le parc animalier.

18. Les Bocages de Rafhay autour d'Olne - 7 kilomètres

Cette balade débute dans le village d'Olne, l'un des plus beaux villages de Wallonie. Les maisons en pierre calcaire des XVIIe et XVIIIe siècles y sont joliment cachées dans le paysage du massif ardennais. La promenade vous emmènera par des chemins et des marches à travers les prairies et le paysage pittoresque et convivial de Rafhay. Vous pourrez y profiter d'une magnifique vue sur le hameau de Saint-Hadelin.

19. Promenade des fées à Achouffe - 5,3 kilomètres

Achouffe doit sa renommée à la bière La Chouffe célèbre pour son gnome qui lui sert de mascotte. Le village et le lieu où se rejoignent les deux ruisseaux Martin Moulin et Cheval ont aussi quelque chose de magique. Ne manquez pas l'occasion de faire la visite de la brasserie, située dans une ancienne ferme.

20. Randonnée au Pays des Celtes près de Bérismenil - 7,3 kilomètres

Cette promenade n'est pas de tout repos et semée d'embûches : il faudra parfois marcher sur des rochers et des souches d'arbres. Mais elle fait partie d'un paysage où vivaient les Celtes. Des traces de leur présence sont visibles sur le site de Cheslé, forteresse naturelle habitée par ce peuple au VIe siècle av. JC.

