Envie de découvrir les coins les plus passionnants de Bangkok? Suivez notre guide de sang royal qui nous montre ses adresses préférées de cette métropole bouillonnante de vie et qui ne cesse de se renouveler.

"Quand j'étais jeune, Bangkok était encore une ville faite de maisons en bois, entourée de jardins et de canaux. Aujourd'hui, tout est entièrement construit. Ici, le changement est constant, mais c'est aussi plein de surprise et très excitant" dit notre guide Poomchai Chumbala. De sang royal, il est apparenté à Rama IV, le célèbre roi du Siam, dont la vie a fait l'objet du film Anna et le Roi.

Dans sa bibliothèque, au milieu d'innombrables oeuvres d'art et bibelots qu'il a amoureusement collectionnés ou dont il a hérité, il y a quelques portraits de famille. On y voit ses proches poser en compagnie de princes et de princesses, comme la princesse Astrid de Belgique. Beaucoup de photos sont soigneusement légendées à la main. "Nos familles se connaissent depuis des générations", explique Poomchai, éternellement souriant, les lunettes fines et les cheveux peignés en arrière.

Poomchai Chumbala © DR

Cependant, ce n'est pas pour ses origines aristocratiques, mais bien pour son attitude toujours amicale et enthousiaste que la maison de couture Louis Vuitton a demandé à cet amoureux de Bangkok de rédiger un guide sur sa ville. Passionné de la capitale thaïlandaise, Poomchai aime partager ses adresses préférées avec les chefs d'État, les diplomates et autres invités qui viennent lui rendre visite. Ci-dessous vous trouverez ses suggestions pour découvrir le Bangkok moderne. Vous trouverez des adresses exclusives où vous serez reçu comme un roi ou une reine.

Le Mandarin Oriental Hotel

Johnny Depp, Matthew McConaughey, Mick Jagger et d'autres célébrités ont déjà séjourné dans ce luxueux hôtel cinq étoiles donnant sur la rivière Chao Phraya. C'est l'hôtel le plus ancien et le plus majestueux de la ville, avec ses portiers en uniforme et ses fans rétro. C'est un endroit avec une histoire très riche ", dit Poomchai. Quand j'étais encore à l'école, je faisais mes devoirs sur la terrasse pendant que ma mère prenait le thé avec ses amis dans l'ancienne aile de ce bâtiment légendaire."

Oriental Avenue 48, mandarinoriental.com/bangkok

Le Bamboo Bar au Mandarin Oriental Hotel © Getty

Le MOCA, le Musée d'Art contemporain de Bangkok

Ce bâtiment épuré et ultramoderne expose plus de 800 oeuvres réparties sur deux étages d'une superficie de 20.000 mètres carrés. C'est une excellente occasion de découvrir des artistes thaïlandais contemporains, qui font souvent le lien avec leurs traditions religieuses et leurs croyances locales. Plusieurs oeuvres ont été spécialement réalisées pour ce bâtiment de 2012, financé par le milliardaire Boonchai Bencharongkul, un magnat du monde des télécommunications. Un merveilleux projet d'un homme qui voulait devenir peintre, mais qui a dû renoncer à ses rêves pour reprendre l'entreprise familiale à la mort de son père.

Kamphaengphet 6 Road 499, Ladyao, Chatuchak, mocabangkok.com

Le MOCA, le Musée d'Art contemporain de Bangkok © Getty

Octave Rooftop Lounge & Bar

C'est l'endroit idéal pour commencer ou terminer la soirée à Bangkok. L'Octave, situé au 45e étage de l'hôtel Marriott, est un lieu qui offre une vue époustouflante sur la ville. "C'est l'un de mes endroits préférés, avec un bar rond fantastique et une vue à 360 degrés sur la partie animée de Bangkok, et notamment le quartier de Thong Lo. On vient ici pour la musique, la nourriture et la grande sélection de boissons ", dit Poomchai. Un conseil : essayez le mojito thaïlandais, un mélange de rhum, de jus de citron vert, de mangue et de basilic thaïlandais, qui a le goût de l'anis, servi avec de la glace pilée.

2 Sukhumvit Road Soi 57

Octave Rooftop & Lounge Bar © DR

Le marché aux fleurs

Le marché aux fleurs de Bangkok est ouvert 24 heures sur 24 et vous y trouverez toutes les fleurs imaginables: orchidées, roses, jasmins... Une abondance de couleurs! Notre guide conseille d'y aller à la tombée du jour, lorsque les plantes répandent leurs douces odeurs. "Après toutes ces années, c'est toujours aussi vivant. J'aime m'immerger dans le bruit et profiter des cris typiques et des odeurs délicieuses ", dit Poomchai. Les plus courageux ou les noctambules peuvent préférer une visite entre 3 et 4 heures du matin, lorsque les fleurs fraîches sont livrées de tout le pays.

Chak Phet Road, Chinatown

Le marché aux fleurs © Getty

La cuisine thaïe

Ian Kittichai est un as de la cuisine. Il possède plusieurs restaurants dans le monde et il a ouvert l'atelier Issaya pour donner des cours de cuisine thaïlandaise. Il vous présente les herbes et les ingrédients typiques du pays et vous montre comment préparer de bons plats locaux. Ici, pas besoin d'être un grand chef pour apprendre à concocter une pannacotta unique au jasmin. Le studio de cuisine Issaya est situé au rez-de-chaussée du complexe du Central Embassy. Vous y trouverez non seulement les boutiques des plus grandes marques de luxe, mais aussi un magasin de spécialités locales, ainsi qu'un certain nombre d'établissements où vous pourrez déguster les produits de la rue, mais dans une version améliorée.

Ploenchit Road 1031, Pathumwan, issayastudio.com

Issaya Cooking Studio © DR

Queen Sirikit Museum of Textiles

Il est de notoriété publique que les Thaïlandais sont très attachés à leur maison royale. La famille royale joue un rôle important dans le pays, entre autres en accordant beaucoup d'attention à la protection de l'artisanat. Ce musée, qui présente les magnifiques costumes de gala de la reine, se concentre sur une industrie qui a toujours été vitale pour la Thaïlande, avec de nombreux tissus et robes de l'Asie du Sud-Est. Bonus: la boutique de cadeaux, où vous trouverez une belle sélection de tissus, livres, paniers et autres produits artisanaux à prix raisonnable.

Ratsadakorn Bhibhathana Building, Na Phra Lan Road, île de Rattanakosin, qsmtthailand.org

Le Queen Sirikit Museum of Textiles © Getty

JJ Mall

Vous êtes terrassé par la chaleur et l'humidité ? Dans ce cas, vous pouvez toujours vous réfugier dans les boutiques climatisées des centres commerciaux. Outre le Central Embassy, où vous trouverez de nombreuses marques de luxe, il y a l'impressionnant JJ Mall, réparti sur plusieurs étages qui propose des articles artisanaux bon marché et des babioles. "JJ Mall offre une large gamme de décoration d'intérieur, y compris des créations de designers célèbres. Vous y trouverez également de magnifiques tissus traditionnels ", ajoute Poomchai Chumbala.

Kampaeng Phet 2 Rd 588, Chatuchak, jjmall.co.th

Le JJ Mall © Getty

Oriental Spa

Vous préférez éviter l'agitation de Wat Pho, où les masseurs stagiaires s'occupent du dos et les pieds des clients ? Alors, rendez-vous au Spa Oriental, considéré comme l'une des meilleures adresses au monde dans le domaine du bien-être. Ici, vous pourrez profiter d'un traitement délicieux dans un cadre restauré avec goût. Pendant une heure, vous serez entre les mains d'une spécialiste qui vous massera le corps, tantôt doucement, tantôt énergiquement, selon les anciennes techniques thaïlandaises. Un voyage au septième ciel !

En face de l'hôtel Mandarin Oriental, de l'autre côté de la rivière, mandarinoriental.com/bangkok/luxury-spa

L'Oriental Spa © Getty

Nai Lert Park Heritage Home

Voici l'un des secrets les mieux gardés de Bangkok. Dans le parc, entouré de bâtiments, se trouve une maison privée qui témoigne d'un siècle d'histoire et de tradition. Pendant trois générations, la famille Nai Lert - qui a fait fortune avec les glaçons - a vécu dans cette maison traditionnelle. En 2012, il a été décidé de la rénover complètement et de l'ouvrir au public. Maintenant, elle brille à nouveau dans sa gloire d'antan. Conseil pour les futurs mariés: L'endroit peut être loué pour les cérémonies de mariage.

Wireless Road 2/4, Bangkok, nailertparkheritagehome.com

Le Nai Lert Park Heritage Home © DR

Le marché de Chatuchak

Préparez-vous à vous perdre dans cet énorme et labyrinthique marché. Tout le monde s'accorde à dire que le marché Chatuchak est un must. L'ensemble s'étendant sur une superficie allant jusqu'à 10 hectares, vous y trouverez des milliers de stands proposant une offre immense de vêtements, de fleurs, de nourriture, de gadgets, d'articles d'occasion, d'accessoires, d'objets artisanaux, de broderies.... De quoi errer durant des heures ! Ouvert le samedi et dimanche de 6h à 18h.

Kamphaeng Phet 2 Road, Chatuchak, chatuchak.org