Bauhaus à Dessau : l'âge d'or du mouvement

En 1919, l'architecte allemand Walter Gropius (1883-1969) fonda la Staatliches Bauhaus, à Weimar. Cette école Bauhaus était un centre de formation pour les designers avant-gardistes qui ne supportaient plus les ornements bourgeois de l'art nouveau et qui prônaient plutôt une architecture et un design plus social. Ils constituèrent dès lors une avant-garde artistique.

...