On pense parfois que l'autre bout du monde est plus fascinant que ce qui se passe au bout de notre jardin. Pourtant ce n'est qu'une impression, la nature belge est elle aussi incroyable et bien plus sauvage qu'on pourrait le croire. Plus besoin d'un safari en Tanzanie, voici les "Big Five" belges.

Début octobre, la plateforme belge de la nature Notre Nature est partie à la recherche des "Big Five" belges. Ils ont d'abord demandé à des réalisateurs de documentaires qui travaillent autour de la nature ou encore des gardes forestiers quels étaient pour eux les cinq animaux indigènes qui les touchent, fascinent et étonnent le plus. Un top 20 a été établi et ensuite proposé au grand public des deux côtés de la barrière linguistique. De ces 20, il est sorti un top 5 que voici.

Le loup (56%) Le lynx (43 %) Le renard (42%) Le hibou grand-duc (38%) Le cerf élaphe (35%)

Le loup est le vainqueur incontesté avec 56% des votes, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie.

© Belga

Les apparitions régulières de cet animal dans les médias, à travers par exemple le couple August et Noëlla et leurs louveteaux, a certainement joué un rôle.

Un Lynx © Getty Images

Le reste du classement varie un peu plus puisque la nature et la biodiversité sont différentes dans les deux parties du pays. Ainsi le renard arrive en deuxième place en Belgique francophone, alors qu'il n'arrive qu'en quatrième position en Flandre.

© NOTRE NATURE

Ils ne sont pas non plus sur l'écureuil qui à cause des Flamands ne se retrouve pas dans le top 5, le lynx ou encore le Hibou grand-duc.

Ce classement révèle aussi que le facteur de mignonnerie joue un rôle non négligeable. En effet les petits mammifères, les amphibiens et les insectes comme la salamandre tachetée ou les abeilles sauvages et le faucon pèlerin doivent encore travailler sur leur communication pour améliorer leur image auprès de la population belge.

Plus d'infos sur le site notrenature.be

