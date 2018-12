Bienvenue dans l'ère du surtourisme

Nous ne tenons plus en place, et c'est un gros problème. D'ici à 2030, si nous continuons à voyager comme nous le faisons aujourd'hui, plus de 2 milliards d'êtres humains s'envoleront chaque année dans le ciel, avant de poser les pieds dans des sites touristiques complètement engorgés.