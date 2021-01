Boubou Hama : L'éclectique Musée-Zoo du Niger (en images)

Il assure s'être aussi promené au centre de l'artisanat et être "intéressé par les chaussures en cuir". "Le musée est pour tous les Nigériens", assure le directeur, fier que ces jeunes visiteurs payent leur entrée et respectent l'institution. Il assure que le musée "favorise l'unité nationale" et souligne que le centre artisanal, où une centaine de personnes travaillent et vendent leurs produits, regroupe toutes les ethnies. Peintures, tableaux, statuettes en bronze, figurines en fer ou en bois... il y en a pour les touristes mais aussi pour la vie quotidienne, de la poterie aux ceintures ou cartables.