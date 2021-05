Bain de forêt, canoë à l'aube, camping dans les bois, méditation dans un monastère ou dormir dans les arbres : pour revenir à l'essentiel et se libérer du quotidien, pas besoin d'aller bien loin. La Wallonie regorge de lieux en pleine nature qui vous accueillent à bras ouverts pour vivre de folles aventures.

Prairies vallonnées, les falaises abruptes ou encore de mystérieux marais: Des Ardennes aux Hautes Fagnes, la Wallonie a tout pour vous permettre de vous immerger totalement dans la nature. Voici une petite sélection de chouettes aventures à vivre tout près de chez vous. Vous en trouverez encore d'autre sur VisitWallonia.

Randonnée en tous genre

La façon la plus évidente et la plus simple de profiter de la nature est de se promener. Vous n'avez besoin de rien et vous pouvez le faire seul ou en bonne compagnie. Enfilez vos chaussures de randonnée, allez vous promener dans les bois. Très vite les pensées désagréables s'envolent pour laisser la place à un réel sentiment de détente.

Une promenade n'est pas seulement bonne pour votre santé mentale, mais aussi pour votre santé physique. Par exemple, une promenade quotidienne réduit le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires, et permet de mieux dormir. La Wallonie dispose de sentiers pour tous les types de randonneurs : petites promenades thématiques pour les familles avec enfants, randonnées plus longues avec des dénivelés importants, randonnées nécessitant plusieurs jours, randonnées que l'on peut faire pieds nus...

En mode spécial âne

Une promenade est encore plus amusante lorsque vous la faites en compagnie d'un âne sympathique. Les ânes sont peut-être connus pour être têtus, mais ce sont aussi des animaux sociables et attachants. Dans des endroits comme Lierneux, La Roche-en-Ardenne, Mormont, Walcourt et Feluy, vous pouvez partir pour quelques heures, une journée entière ou quelques jours avec un âne à travers dans la campagne. L'animal peut porter vos bagages et même parfois les enfants lorsqu'ils sont fatigués.

© Getty

Un bain dans la forêt

Le bain de forêt ou shinrin-yoku est une pratique venue du Japon. L'idée est de s'abandonner tout entier à la nature qui nous entoure. Il ne s'agit pas simplement de se promener en forêt. On déambule lentement, tous les sens en éveil. Parfois, on s'arrête pour se connecter à la nature. Cette pratique est tellement bonne pour la santé que les médecins japonais envoient leurs patients dans la forêt.

À Tenneville, vous pouvez prendre un bain de forêt en compagnie d'un guide qui vous aidera à maîtriser l'art du shinrin-yoku dans un groupe de douze participants maximum.

Voir sans être vu

Dans de nombreux endroits en Wallonie, vous pouvez trouver des postes d'observation en bois qui offrent de beaux points de vue sur les environs. Ils sont cachés pour que vous puissiez profiter du calme de la nature et, avec un peu de chance, observer un chevreuil, un écureuil, un sanglier, un lapin ou un oiseau sans qu'ils s'aperçoivent de votre présence. Sur cette carte interactive, vous pouvez voir exactement où se trouvent les meilleurs points d'observation.

© Getty

Ne marchez pas, mais courez

À l'opposé d'un contemplatif bain de forêt, on retrouve le trail et la course à pied. Tout comme la marche, ce sport est de plus en plus populaire. Et l'offre en Wallonie s'est considérablement élargie. Le choix de pistes est tout simplement énorme : des parcours longs et difficiles avec de gros dénivelés aux petits tours sur terrain plat.

Rien qu'autour de Spa, vous pouvez choisir parmi 600 kilomètres de pistes. D'autres endroits à visiter sont la région de la Famenne (autour de Durbuy et Rochefort) et près d'Herbeumont dans le sud de la province de Luxembourg.

Sur l'eau

Le bruit de l'eau, les rayons du soleil qui se reflètent dans les rivières et les lacs, les poissons et autres animaux aquatiques qui passent à proximité : presque rien n'est aussi apaisant que l'eau. En Wallonie, l'eau est partout et il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous amuser de manière originale.

Faire du Paddle en toute tranquillité

Le Paddle gagne lui aussi en popularité. Vous vous tenez debout sur une sorte de grande et solide planche de surf et vous avancez avec une longue pagaie. En Wallonie, vous pouvez faire un voyage silencieux sur le lac de Nisramont avec SUP Ardennes. Vous pagayez tranquillement sur l'eau entourée de forêts. Vous n'entendrez que le bruit de l'eau et le chant des oiseaux.

Vous n'êtes jamais monté sur un paddle ? Il est possible de suivre une session d'introduction. Les enfants à partir de six ans qui savent bien nager peuvent participer.

© Getty

Canoë au lever du soleil

Sur le lac de Virelles, il est possible de faire une excursion en canoë indien - un Rabaska - à l'aube. Un moment hors du temps pour admirer la rosée entre les arbres.

Vous pouvez passer la nuit dans l'un des deux "Sphairs", une bulle transparente au bord du lac. De votre lit, vous pouvez regarder l'eau sans être dérangé, mais vous êtes protégé de la pluie et des moustiques.

Une micro-aventure

Il n'est pas nécessaire de se rendre au Canada, en Nouvelle-Zélande ou en Amérique du Sud pour faire un trek aventureux. Montez dans votre voiture, roulez jusqu'au sud de notre pays et revenez à l'essentiel : au cours d'une micro-aventure, vous pouvez laisser le quotidien loin derrière vous. Même si ce n'est que pour un court instant.

Randonnée et bivouacs

Le camping sauvage n'est pas autorisé en Belgique, mais les zones de bivouac s'en approchent. Vous trouverez ces endroits où vous pourrez planter votre tente le long de certains itinéraires de grande randonnée. Le long des 78 kilomètres de l'itinéraire "Entre Lesse et Lomme", vous pourrez planter votre tente sur une zone de bivouac. C'est également possible le long des 170 kilomètres de la "Grande Randonnée de la forêt de Chimay". Vous pouvez choisir la durée de votre aventure et le nombre de kilomètres que vous souhaitez parcourir.

© Getty

Dans le Condroz de Namur, il y a l'extraordinaire Sentiers d'Art : une randonnée de 141 kilomètres à travers la Vallée des Saveurs. Outre la traversée de jolis villages comme Ciney et Somme-Leuze, vous croiserez 42 oeuvres d'art en pleine nature. Le long de cet itinéraire, vous pourrez passer la nuit dans six abris artistiques ou poétiques et fait en bois.

Pack & Raft

On peut tout à fait se croire dans la nature sauvage canadienne avec cette excursion Pack & Raft. Cela commence par une courte randonnée et un délicieux pique-nique. Mais aussi d'un sac à dos contenant un radeau gonflable. Après le déjeuner en pleine nature, on sort le radeau et le reste de la journée est consacré à pagayer entre les crêtes boisées de l'Ourthe.

Plongez dans la vie de la ferme

Aider à traire les vaches, nourrir les chèvres ou ramasser les oeufs : pour les jeunes enfants, c'est une véritable aventure que d'aider dans une ferme. Toute la journée, ils s'occupent des grands et petits animaux et, le soir venu et assommé par une journée en plein air, ils s'endormiront sans problèmes. Le matin, vous serez réveillé par le gloussement d'un coq, le meuglement d'une vache ou le braiment d'un âne. Et en bonus c'est un petit-déjeuner frais et bio qui vous attend. Il existe une large gamme de logements ou dans un B&B à la ferme à découvrir en cliquant ici.

© Getty

Méditer

Vous souhaitez profiter de votre séjour dans la nature pour méditer, chercher du sens à votre vie ou simplement mettre de l'ordre dans vos idées ? La campagne wallonne est merveilleusement calme, paisible et offre les conditions parfaites pour une période de réflexion dont vous pourrez ressortir avec un nouveau souffle.

Retraite

La Wallonie abrite plusieurs monastères, instituts de yoga et autres lieux où vous pouvez faire une retraite. Par exemple, vous pouvez séjourner à l'abbaye d'Orval ou de Maredsous dans le cadre d'une réflexion personnelle. À Huy, l'Institut tibétain propose une visite guidée et une introduction au bouddhisme. Dans la région de Couvin, vous pouvez participer à un week-end avec un sophrologue qui vous emmènera en forêt et aux grottes de Neptune. La sophrologie est une discipline qui vous aide à développer une conscience sereine avec comme base la relaxation, mais aussi des techniques qui activent le corps et l'esprit.

© Getty

Marche méditative

À l'abbaye de Villers, vous pouvez méditer d'une manière très particulière : en empruntant le chemin de méditation où des panneaux explicatifs vous invitent à développer une pleine conscience. Les textes offrent une inspiration et s'intéressent à différents aspects de la méditation. Le cadre verdoyant et les ruines séculaires d'une abbaye cistercienne offrent un environnement idéal pour la réflexion.

En pèlerinage

Nous connaissons tous le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, mais saviez-vous qu'une partie de ce chemin passe également par la Wallonie ? Vous pouvez reconnaître un chemin de pèlerinage par une coquille Saint-Jacques de bronze sur le sol ou un carré bleu et une coquille jaune.

© Getty

Vous pouvez également faire un pèlerinage à vélo, car l'EuroVelo3, qui part de la Norvège et se termine à Saint-Jacques-de-Compostelle, parcourt une distance de 160 kilomètres entre Hervé et Thuis. Vous pédalez ensuite principalement à travers le beau paysage qui longe la Sambre et la Meuse.

Pour une nuit insolite

D'une loge en bois au-dessus de l'eau à une cabane cachée dans la cime des arbres : passer la nuit dans la campagne wallonne est tout sauf ennuyeux.

Sous les étoiles

Dormir à la belle étoile tout en étant à l'abri : c'est possible au Chant des Étoiles à Spa. Depuis un sphair (une cabine ronde avec un cadre en bois et beaucoup de vitre), vous êtes allongé dans un lit confortable et vous avez une vue imprenable sur les étoiles, la lune et les planètes dans le ciel.

Au-dessus de l'eau

Près de Maredsous, il est possible de dormir sur pilotis. Les six aqualodges trônent dans un étang : une maison en bois confortable avec sa propre terrasse au-dessus de l'eau. Les lodges présentent un intérieur rustique avec un poêle à bois, un coin salon cosy et une baignoire en bois.

Entre les cimes des arbres

Dans la région d'Herbeumont, vous passerez la nuit dans Mon Lit dans l'Arbre, une cabane en bois cachée entre les feuilles et les branches. Il n'y a pas de WiFi, vous pouvez donc concentrer toute votre attention sur la belle nature qui vous entoure. Vous pouvez choisir parmi cinq cabanes différentes où les branches des arbres poussent littéralement à travers. Elles ont été construites avec amour et dans le souci de préserver la nature environnante. Il en va de même pour le petit-déjeuner biologique et local qui est servi le matin.

Dans les bois

À Gesves, vous pouvez passer la nuit au milieu de la forêt dans un chalet original, mais luxueux. À In the Woods, vous avez le choix entre trois chalets qui sont tous décorés différemment, mais qui disposent tous d'une grande terrasse offrant une vue magnifique.

Pour d'autres idées, consultez le site de Visit Wallonia.

