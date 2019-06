Située à moins de trois heures en voiture de Paris, Carnac est une station balnéaire à l'histoire exceptionnellement longue, dont témoignent ses milliers de menhirs. Quand on va à Carnac, on plonge d'abord dans la préhistoire, et ensuite dans l'eau de mer aux vertus curatives.

Tout petit village qu'il est, Carnac revêt une importance historique. La station balnéaire de 4000 habitants, située sur la côte sud de la Bretagne, est célèbre pour ses mégalithes. Les spécialistes estiment qu'autrefois il y avait 11 000 menhirs à Carnac et dans les environs. Aujourd'hui il en reste environ 3 000. Il s'agirait des bâtiments les plus anciens d'Europe, dont l'âge est estimé à 5 000 ans. Pas étonnant que ce village breton soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Carnac représente pour la France ce que représente Stonehenge pour le Royaume-Uni.

Carnac © Getty

Mystères

Pour une plongée dans la préhistoire, n'hésitez pas à réserver une visite guidée. Vous en apprendrez plus sur les alignements et les mystères qui entourent ces monuments fascinants. À ce jour, on ignore comment les peuples préhistoriques ont pu les déplacer. Les raisons qui les y ont poussés demeurent également mystérieuses. Les menhirs délimiteraient un sanctuaire, le lieu où l'on pratique une religion. De nombreux monuments servaient également de calendriers, liés à des rituels autour du soleil et de la lune.

Les alentours de Carnac abritent un nombre élevé de rangées et de cercles de menhirs, répartis trois sites. Rien qu'au Menec, il y a plus d'un millier de menhirs répartis en onze rangées sur une longueur d'un kilomètre. Certaines pierres mesurent jusqu'à quatre mètres de haut et sont disposées en ordre de taille. À Kermario, on a également découvert plusieurs monticules funéraires (dolmens). Pour rester dans l'atmosphère mystérieuse, on conseille de visiter ces lieux au lever et au coucher du soleil.

Carnac © Getty

Après avoir exploré les sites mégalithiques, vous pourrez prendre un bain de soleil sur l'une des cinq plages de sable. Carnac est en effet le lieu de Bretagne qui compte le plus d'heures d'ensoleillement. Étalez votre serviette sur la plage, organisez un pique-nique sous les pins, ou pédalez sur un pédalo. Carnac-plage est un endroit animé, avec de nombreux hôtels, restaurants et... de spas. Certains hôtels et centres de bien-être proposent la thalassothérapie, un traitement médical à base d'eau de mer riche en minéraux et en algues. L'eau de mer salée aurait un effet curatif sur certaines maladies de la peau, comme le psoriasis. La thérapie tire son nom de Thalassa, une divinité qui incarne la mer. À Carnac, le clin d'oeil historique n'est jamais loin !