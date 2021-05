Depuis des siècles, un géant nu dessiné sur une colline du Dorset intrigue. Les scientifiques ont enfin pu déterminer son âge.

55 mètres : c'est la taille du géant nu qui orne depuis des siècles une colline près du village de Cerne Abbas, dans le Dorset. Le géant tient une massue dans sa main et est complètement nu. Jusqu'à présent, l'âge du géant et la raison pour laquelle il a été dessiné sur cette colline ont toujours été un mystère. Une énigme qui vient pourtant d'être partiellement résolue par un groupe d'archéologues.

Pendant longtemps, on a spéculé sur la datation du géant, écrit le Washington Post. A-t-elle été réalisée par les Romains il y a quelque deux mille ans en s'inspirant d'Hercule? Où n'a-t-elle été érigée qu'au XVIIe siècle pour ridiculiser Oliver Cromwell ? Il semble que cela ne soit ni l'un, ni l'autre.

© Getty

Selon les scientifiques, le géant a été fabriqué à l'époque saxonne, soit entre 700 et 1100. L'année la plus probable est 908. Le géant n'est mentionné pour la première fois qu'en 1694, car trois shillings ont été déboursés à cette époque pour restaurer le site. L'image va être progressivement envahie par les herbes et disparaître des regards.

Escargots et quartz

Comment les scientifiques sont-ils arrivés à cette conclusion ? Le géographe physique Phillip Toms, de l'université du Gloucestershire, a effectué des recherches sur le quartz présent dans les couches les plus profondes du sol de la colline. Toms a pu ainsi déterminer quand le minéral a été exposé pour la dernière fois à la lumière.

Le géoarchéologue et expert en mollusques Michael Allen peut déterminer l'âge du minéral à travers des restes d'escargots, car il sait exactement quels escargots sont arrivés en Angleterre et quand. C'est ainsi que les scientifiques sont arrivés à la conclusion que le géant est âgé d'environ onze siècles.

La raison pour laquelle les villageois ont créé cette image n'est pas encore claire. Nous savons par contre comment ils s'y prenaient, à savoir en creusant de profondes tranchées et en les remplissant de chaux. Il est possible que le dessin soit lié à la fondation d'un monastère bénédictin à Cerne Abbas au dixième siècle, soit à l'époque où le géant a été creusé. Selon Michael Allen, le géant nu pourrait avoir été réalisé comme une forme de protestation. L'archéologue Alison Sheridan déclare dans le New Scientist : "La création de cette image grossière et païenne sur le monticule ressemble presque à un acte de résistance de la part de la population locale. Il ressemble à un gros doigt d'honneur en direction du monastère.

© Getty

Depuis sa redécouverte au XVIIe siècle, le géant de Cerne Abbas est une attraction touristique. Vous pouvez facilement le voir depuis le village et depuis la route. Ailleurs en Angleterre, deux autres anciens géants sont disposés sur des collines : Long Man à Wilmington et Uffington White Horse. Il a été établi que ce dernier datait de la fin de l'âge du bronze, entre 1380 et 550 avant Jésus-Christ.

© Getty

