En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé, même de loin. Cette semaine, c'est du Belge!

Dessine-moi une ville

On aime beaucoup l'initiative d'Antoine et François qui, en plein confinement, ont décidé de mettre en lumière les paysages et les villes de notre plat pays en utilisant leurs mains et leur talent. Diplômés en techniques graphiques, les deux amis originaires de Charleroi ont imaginé des jolies affiches et cartes postales à l'effigie de lieux, de monuments ou d'ambiances qui parcourent nos terres du nord au sud et d'est en ouest, sans discrimination aucune. Non seulement les produits sont d'une soyeuse qualité, mais en plus, ils sont imprimés... en Belgique. Vintage, insolite et élégant. Un de ces week-ends, filez donc à Courtrai pour y profiter d'un festival unique: le Track & Trace, sorte de musée géant qui s'installe dans les moindres recoins - couverts ou en plein air - de la cité flamande. Jusqu'au 25 avril, on peut y admirer ce qui se fait de mieux en matière de photographie contemporaine. Trois curateurs ont été convoqués pour concocter un fabuleux menu arborant des noms prestigieux (Bieke Depoorter, Pierre Vanneste...) ou des artistes prometteurs. Le tout via des expos, parcours ou expériences interactives qui se découvrent gratuitement. Y a rien à faire: un château, ça fascine. La bonne nouvelle, c'est que malgré la petitesse de notre territoire, on en a des dizaines à portée de bras... et de pieds. Wallonie Belgique Tourisme en propose un copieux répertoire, avec des carnets de randonnée à faire autour des plus remarquables forteresses du sud du pays. Des ruines de Montaigle au féerique château de Vêves, en passant par les fortifications de Chimay ou de Scourmont, ou encore les bâtisses mosanes, il y a largement de quoi combler une famille entière. Alors on prend son sac à dos, son pique-nique, son épée, et hop: tous au donjon!