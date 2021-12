En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, trois nouveaux hébergements belges qui nous ont tapés dans l'oeil.

Village vert

Pas friands des immenses villages de vacances sans âme qui pullulent dans nos contrées? On vous laisse nuancer votre avis avec le dernier-né du label Roompot qui, selon ses propres dires, ouvre aujourd'hui "le parc de vacances le plus durable du pays". Où ça? Dans la Campine limbourgeoise, à deux pas de la réserve naturelle du Bosland. Comment? En déployant un domaine circulaire abritant "seulement" 121 logements construits avec des éco-matériaux, des toits verts qui stockent les eaux de pluie, une température régulée via des pompes à chaleur ou des plantes indigènes en guise de décor... Un bel exemple à suivre.

roompot.be/fr/

L'art de recevoir

Annoncé depuis des mois (et même plus encore), le nouvel écrin 5-étoiles de la capitale vient d'ouvrir discrètement ses portes sur la place des Martyrs. On a bien fait d'attendre: il règne dans ce Juliana une atmosphère chic et soyeuse, aussi bien dans les 43 chambres que dans la piscine ou la brasserie supervisée par la cheffe Rosa Caldarola. Il faut dire que le design des lieux a été confié à un certain Eugenio Manzoni, un designer italien éperdument amoureux de Michel-Ange ou de Versace. Et qui s'en est donné à coeur joie derrière les murs de la façade classée...

L'art de recevoir © SDP

juliana-brussels.com

Spirou et fantaisies

Un hôtel bruxellois consacré à la bande dessinée? Les fans de bulles en rêvaient, et Yooma l'a fait. Dans cet "urban lodge" planqué entre la Grand-Place et la rue du Midi, on s'endort dans des chambres qui portent toutes le sceau d'un personnage cultissime. De Gaston Lagaffe à Yakari, en passant par Largo Winch, Cédric ou Michel Vaillant, le plus dur est de choisir son camp. Plusieurs cerises sur le phylactère: le lieu bénéficie également d'un espace bien-être (sauna et hammam), d'une zone de jeux d'arcade et même d'une petite salle de cinéma. Houba, houba!

Spirou et fantaisies © GREGORY DE LEEUW

yooma-brussels.com

