L'archipel des Seychelles, dispersé sur une vaste étendue de l'océan Indien, affiche l'un des niveaux de vie les plus élevés d'Afrique, grâce aux touristes qu'attirent ses plages paradisiaques et à l'industrie du thon, deux secteurs menacés par le dérèglement climatique.

Les 115 îles et îlots des Seychelles, pour la plupart inhabités, ne représentent au total que 453 km2, à peine la superficie de la principauté d'Andorre. Mais, dispersés sur plus de 388.000 km2, ils constituent une vaste zone économique exclusive (ZEE) poissonneuse de 1,3 million de km2, grande comme deux fois la France. Paradis de la biodiversité, ses îles et ses eaux abritent une riche variété de faune et de flore endémiques et sont un lieu majeur de nidification d'oiseaux et tortues marins.

Au coeur de l'océan Indien, l'archipel occupe une position stratégique, entre Madagascar, le continent africain et l'Inde. Selon les statistiques officielles, 99% de ses quelque 98.000 habitants se concentrent sur trois îles: Mahé - la plus vaste, où se trouve la capitale Victoria -, Praslin et La Digue. Les 27 km de long pour 10km, au plus large, de Mahé représentent 55% de la superficie de l'archipel et accueillent plus de 87% de la population.Probablement fréquentées par les marins arabes et perses avant leur découverte officielle par les Portugais au XVIe siècle, les Seychelles sont occupées au XVIIIe par les Français puis au XIXe par les Anglais, qui en font une dépendance de l'île Maurice. Colonie séparée en 1903, l'archipel accède en 1976 à l'indépendance sous la présidence de James Mancham. Dès 1977, un coup d'Etat porte au pouvoir pour les 27 années suivantes le Premier ministre France-Albert René qui met en place un système socialiste de parti unique et déjoue durant dix ans plusieurs tentatives de le renverser. En 1993, il remporte le premier scrutin multipartite du pays avant d'être réélu deux fois et de démissionner en 2004 au profit de son vice-président James Michel, un fidèle. Celui-ci remporte les trois présidentielles suivantes, la dernière, en 2015, de justesse face à Wavel Ramkalawan lors d'un second tour inédit. En 2016, 40 ans après l'indépendance, l'opposition remporte sa première victoire aux législatives, poussant M. Michel à démissionner. Son vice-président Danny Faure, lui succède.

En 2019, les Seychelles enregistraient le PIB par habitant le plus élevé d'Afrique (17.401 dollars), selon la Banque mondiale. Mais un taux de pauvreté estimé à 40% par les autorités, en raison du haut niveau de vie. L'archipel est prisé pour ses plages de sable fin et son tourisme haut-de-gamme, qui contribue à environ 25% du PIB. Mais la pandémie de Covid-19 a fait chuter le nombre d'arrivées, affectant en cascade d'autres secteurs - transports, loisirs ou commerces... La pêche est restée une activité artisanale jusqu'au développement dans les années 1980 d'une industrie thonière (pêche et conserverie) devenue le 2e secteur de l'économie et le principal poste d'exportation, historiquement cantonnée aux produits agricoles (vanille, coprah...). Les Seychelles se sont retrouvées en défaut de paiement après la crise financière de 2008 et ont fait appel au FMI avant de redresser la barre.

Le dérèglement climatique - pluies plus intenses, saisons sèches plus longues, montée, réchauffement et acidification des eaux - menace le thon, essentiel à l'économie locale, mais aussi plusieurs espèces rares, comme la tortue géante. Outre les îles coralliennes sans relief, l'élévation du niveau de la mer met aussi en péril le littoral - où se concentrent population et infrastructures - et les ressources en eau potable. Afin de lutter contre les effets du changement climatique, les Seychelles ont créé, en 2020, 13 nouvelles zones marines protégées, sanctuarisant ainsi 30% de leur territoire océanique

.Selon l'Agence de prévention des drogues, 5 à 6.000 Seychellois consomment de l'héroïne - injectée ou inhalée - un record mondial rapporté à la population, qualifié de "menace pour le pays". Elle est apparue dans les années 2000, quand les nouvelles routes de l'héroïne passant par l'Afrique de l'Est ont croisé une population seychelloise au pouvoir d'achat relativement élevé pour le continent. Après une politique répressive vaine, les autorités ont, en 2017, décrété l'addiction priorité de santé publique et lancé un programme de distribution gratuite de méthadone couplé à un suivi médical.

