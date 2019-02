Cinq destinations de voyage originales et pas chères

Du Lonely Planet au National Geographic, en passant par Conde Nast ou Cosmopolitan, les principaux guides et magazines de voyage ont publié leurs classements des villes, pays et régions à découvrir absolument en 2019. Le site Booking, lui, a pointé les destinations dont les réservations enregistrent les plus fortes croissances. Mettez toutes ces tendances dans un mixeur et vous aurez bien du mal à faire votre choix. On vous donne un petit coup de pouce, en épinglant celles qui nous paraissent incontournables.

