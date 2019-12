Les parcs d'attractions élargissent leurs heures d'ouverture et étoffent leurs activités pendant la saison hivernale. En voici 5 en Belgique ou à un jet de pierre de la frontière qui revêtent leurs habits de fêtes pour vivre des moments féériques en famille ou entre amis.

Efteling (Pays-Bas)

On ne présente plus le parc d'attractions hollandais Efteling. Situé à un jet de pierre de la frontière belge, il a l'avantage d'être ouvert toute l'année même le jour de Noël et le soir de la Saint-Sylvestre. Le parc, inspiré de l'univers des contes et légendes, plonge cette saison encore ses visiteurs dans une ambiance féérique et chaleureuse. Des airs de gospel entrainants divertissent les visiteurs les plus frileux autour des feux de joie disséminés dans le parc. Une piste de ski de fond de 400 mètres et une patinoire sont installées, des gourmandises réconfortantes sont proposées...

Fabula, la nouvelle attraction 4D d'Efteling. © Efteling

Cette saison, deux nouvelles attractions sont dévoilées. Les "Six Cygnes" installé dans le Bois des contes de fées et "Fabula", une remuante aventure cinématographique en 4D, avec effets spéciaux des plus réalistes. Le film, d'une grande qualité, a été réalisé en coopération avec le studio britannique Aardman, connu pour ses films à succès Wallace & Gromit, Chicken Run ou encore Shaun the Sheep. Le thème de la nature, présenté de façon ludique et joyeuse à travers les péripéties d'un jeune ours grognon accompagné d'un écureuil un peu maladroit mais courageux, joue un rôle central dans "Fabula", avec une multitude d'effets 4D (vent, jets d'eau, sièges qui s'affaissent,...).

Du 11 novembre 2019 au 2 février 2020, Infos

Phantasialand (Allemagne)

© Phantasialand

Le parc allemand propose aussi une bonne dose de magie hivernale. Avec "Phantasialand Wintertraum", les amateurs des plaisirs d'hiver et de sensations fortes seront ravis. Cette année, vu le succès, l'évènement a été allongé de plusieurs jours. Effets de lumière et décorations scintillantes à perte de vue, spectacles féériques autant en intérieur qu'en extérieur, marché de Noël avec de nombreux délices à déguster, grande patinoire...Et ici, pas de risques que les attractions soient fermées pour cause de mauvais temps. RAIK, la montagne russe familiale la plus longue au monde reste, par exemple, ouverte quand les températures descendent jusqu'à -10 ° C. Le spectacle nocturne phare "The Magic Rose - Spirit of Light" clôture chaque journée avec un somptueux feu d'artifice.

Du 22 novembre 2019 au 19 janvier 2020, Infos.

Pairi Daiza (Belgique)

La patinoire "flottante" de Pairi Daiza. © Pairi Daiza

Pour la saison des fêtes, et pour la première fois depuis sa création il y a 25 ans, le célèbre parc animalier belge Pairi Daiza sort le grand jeu en déployant la plus grande patinoire "flottante" d'Europe sur son lac de plus de 1.500 m2. Stars incontournables du parc, Bao Di et Bao Mei, les 2 bébés pandas géants nés en août dernier, seront visibles dans la Grotte des Pandas en compagnie de leur maman, Hao Hao. Bien sûr, la grande majorité des 7.000 animaux du parc seront aussi de sortie. Le Père Noël ira à la rencontre des enfants (sages) et de leurs parents, accompagné de ses rennes et de ses lutins. Tant les monuments que les jardins revêtiront leurs habits de fête. Pluie d'étoiles, guirlandes scintillantes, luminaires en forme d'animaux, sapin chatoyant et boules multicolores animeront les 72 hectares du parc... Des mappings "Spécial Noël" seront aussi projetés au Nautilus, le château du XIXe siècle abritant l'aquarium. Pour les plus gourmands, un marché de Noël plein de douceurs prendra place dans une zone inédite, sans oublier la maison du Père Noël, installée dans la Terre du Froid.

Du 14 décembre au 5 janvier, Infos

Parc Astérix (France)

Le Noël Gaulois © Parc Astérix

Grande première aussi pour le Parc Astérix avec cette ouverture pendant la période des fêtes. A l'occasion de son 30e anniversaire, le parc français sort le grand jeu pour fêter un "Noël Gaulois" avec des décorations surprenantes tels que des menhirs de Noël. Les visiteurs pourront aussi découvrir la nouvelle attraction 4D "Attention Menhir" ainsi qu'un nouvel espace couvert dédié aux animations de glisse avec une piste de luges, une patinoire pour les petits et une patinoire géante pour les plus grands. Un marché de Noël accueillera saveurs gourmandes et objets insolites. Le parc propose aussi de nouveaux spectacles de Noël avec les personnages incontournables de la bande dessinée : Astérix, Obélix, Panoramix, Falbala, Bonemine, le Chef Abraracourcix, sans oublier la présence exclusive du Père Noël, gaulois forcément.

Du 21 décembre au 5 janvier, Infos

Plopsaland (Belgique)

© Plopsaland

Plopsaland La Panne, le paradis des personnages du Studio 100 (Bumba, Maya l'Abeille, Plop, le lutin,...) organise aussi des activités spécifiques pour les fêtes de fin d'année. Le parc est transformé en un paysage hivernal féérique avec des centaines de sapins de Noël, des boules de Noël colorées et des milliers de lumières. Une patinoire est installée sur la Place du Village. Le Mayaland accueillera les plus frileux qui pourront aussi se réchauffer autour d'un feu de camp crépitant, un délicieux chocolat chaud à la main. En soirée, la parade hivernale fera défiler elfes de Noël, soldats en étain et d'autres personnages de Noël pour en mettre pleins les mirettes des petits et des plus grands.

Du 14 décembre au 5 janvier, Infos