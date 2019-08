L'été touche indéniablement à sa fin, mais un city-trip se profile à l'automne. Voici ce que vous devrez débourser si vous décidez d'emprunter un taxi pour rejoindre le centre de l'une des ces villes européennes, au départ de l'aéroport le plus proche.

Lors de l'organisation d'un city-trip, on pense en premier lieu à réserver son vol et son hôtel. En arrivant à l'aéroport, on peut parfois avoir de mauvaises surprises financières si l'on veut prendre un taxi pour rejoindre le centre-ville.

La société de taxis Taxi2Airport a calculé les différents tarifs d'une course au départ du principal aéroport le plus proche du centre-ville dans une quinzaine de villes d'Europe.

Résultats: Lisbonne est en tête des villes où un transfert de l'aéroport au centre-ville est le moins cher, soit 5,79 euros. Notons que l'aéroport n'est distant que d'environ 5,5 kilomètres. En seconde place, on trouve Ankara, en Turquie. Pour seulement 13,64 euros, il est possible de parcourir les 26,5 kms qui sépare l'aéroport de la ville. Suivent ensuite Madrid (18,56 euros), Berlin (20,10 euros), Prague (21,31 euros), Vienne (23,75 euros) et Athènes (26,45 euros).

© PG

Amsterdam, la plus chère

Amsterdam est la ville la plus chère pour ce type de course en taxi. Il faut en effet dépenser plus de 50 euros (52,07 euros pour être précis) afin de parcourir les quelque 20 km qui sépare l'aéroport de Schiphol du centre-ville. On ne sera pas étonné de trouver Londres en seconde position des villes les plus chers dans ce domaine, avec une course au départ d'Heathrow de plus de 50 euros également, et cela sans compter le temps passé dans d'éventuels embouteillages...

Stockholm clôt le top trois, de par son aéroport particulièrement éloigné de la ville scandinave, à plus de 40 kms. La note finale grimpe à près de 50 euros (49,76 euros). Les autres villes européennes les plus onéreuses sont Bern (43,84 euros), Paris (42,73 euros), Rome (36 euros). Chez nous, il faut 26,88 euros pour relier Brussels Airport à la capitale.