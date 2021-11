Citytrips: 10 villes à découvrir en 2022

Fribourg en Brisgau, en Allemagne

Capitale de la Forêt Noire - désignée Réserve de biosphère par l'Unesco en 2017 - Fribourg est à la fois une vieille ville pittoresque, et cité vivante pionnière et exemple en termes d'écologie : elle compte en effet deux fois plus de vélos que de voitures, un réseau de transports intelligent, de nombreux espaces verts, et le seul hôtel de ville au monde zéro déchet