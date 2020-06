Des scientifiques vont étudier l'évolution du littoral belge à partir de photographies prises par les citoyens. Cela se fera par le biais de l'initiative CoastSnap, dans le cadre de laquelle des poteaux seront placés le long de la côte.

Les citoyens pourront prendre des photos de la plage depuis chacun des poteaux et les partager sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #CoastSnap. Ainsi, les scientifiques pourront suivre l'évolution du littoral et du relief des plages.

Le premier de ces poteaux a été installé cette semaine sur la digue de l'Oosteroever d'Ostende. Les visiteurs peuvent prendre des photos de la plage en se tenant à proximité du dispositif. Un panneau d'information explique, quant à lui, comment participer à l'initiative.

Quiconque prendra une photo pourra donc la partager en mentionnant le mot-clé #CoastSnapOostende afin de fournir des données aux chercheurs. Ceux-ci pourront ainsi suivre l'évolution du littoral et du relief de la plage, ce qui permettra également de mettre en place des dispositifs de protection de la côte, si nécessaire.

À l'heure actuelle, seul le poteau d'Ostende est en place, mais Coxyde accueillera le sien prochainement. En fonction de la demande, d'autres pourraient également suivre le long de la côte.

