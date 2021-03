Les coiffeurs sont à nouveau ouverts, vous allez enfin pouvoir songer à vous débarrasser de cette crinière, indomptée depuis des mois. Vous laisserez-vous tenter par une coupe de cheveux délicate avec petite frange flatteuse? Ou opterez-vous pour un mulet à la Miley Cyrus? Pourquoi pas opter pour celle qu'il vous faut, juste entre les deux, ou adopter quelques gestes pour mettre votre belle tignasse au goût du jour?

Tendance 1: La frange qui change

La frange rideau, tendance 2020 qui persiste © Getty Images

Elle revient de loin. L'année dernière, on a vu la frange rideau apparaitre sur les réseaux sociaux, et elle n'est pas prête de disparaitre. "Il s'agit d'une frangelongue, coupée àhauteur du menton ou du nez", explique le coiffeur anversois de L'Atelier Geraud. Non seulement ces longs rideaux sont à la mode, mais cette année, les audacieux vont encore plus loin. Son collègue et voisin, Jochen Vanhoudt explique: "Désormais, je vois apparaître des franges extrêmement courtes. Il suffit de regarder l'actrice Beatriz Pariziotto, elle expose sa baby bangs sur son Instagram."

Tendance 2 : Le mulet qui plaît

Miley Cyrus, célèbre représentante de la coupe mulet © Getty Images

Les fanas de mode se dirigent à présent vers une coupe mulet àla Miley Cyrus", indique Jochen Vanhoudt. Il s'agit en réalité d'une version plus élégante et féminine de la mythique coupe mulet. On a pu apercevoir quelques actrices, dont Zendaya, arborer cette coiffure sur le tapis rouge. "Le mulet se décline en toutes tailles et couleurs: de complètement rasé sur les côtés à un peu plus de longueur sur l'arrière", ajoute Jitske Van de Veire du salon Wakko Kapper. Mais la coupe la plus demandée est quand même celle avec des transitions douces.

La nuque longue, coupe à succès © Getty Images

Tendance 3: Le juste milieu

La raie au milieu, grosse tendance capillaire 2021 © Getty Images

TikTok génère de nouvelles tendances capillaires. C'est ainsi que la raie au milieu est devenue très populaire. "Une célèbre TikTokkeuse a réaliséune vidéo dans laquelle elle modifiait la raie de ses cheveux. De cette manière, elle a créé un tout nouveau look. Depuis, les jeunes filles optent à nouveau pour ce type de coiffure", explique Jochen Vanhoudt. Selon Maite de Maison Maite à Bekkevoort, la raie médiane combinée à une frange en rideau est une véritable tendance.

Keira Knighley, adepte de la raie au milieu © Getty Images

Tendance 4: Le grand retour

Accessoiriser sa coiffure, c'est aussi tendance © Getty Images

Les accessoires cheveux sont en vogue depuis quelques années: des strass aux scrunchies en passant par les bandanas. Sans oublier les barrettes, qui se déclinent magnifiquement en diverses couleurs et formes. "Cette année, nous allons principalement voir des couleurs pastel. Ces barrettes ne se placent plus uniquement sur le côté: elles agrémentent merveilleusement tresses et queues de cheval", déclare Maite.

Accessoiriser sa coiffure, c'est aussi tendance © Getty Images

Accessoiriser sa coiffure, c'est aussi tendance © Getty Images

Tendance 5: Joli wavy

La tendance wavy, toujours présente © Getty Images

Selon Jitske Van de Veire, de nos jours, la nonchalance est de mise: "Les gens demandent le plus souvent un style lâche ou des ondulations wavy (comme à la plage). Les cheveux raides? So 2012! Les lisseurs servent désormais àcréer des boucles souples. "Les "coiffures douces" sont bien plus demandées en ce moment", raconte Serge de L'Atelier Geraud. Les sprays texturisant ou les sprays salés sont également toujours en vogue. "Ce sont les outils de coiffure favoris du moment", déclare Hasret de chez Snip Snip.

La tendance wavy, toujours présente © Getty Images

Tendance 6: La vie en rose

Le pink blaze, grosse tendance pour le printemps © Getty Images

. © Getty Images

Cette année, les couleurs naturelles dominent. Pourtant, une note "artificielle" sort quand même du lot: le rose "En 2021 est apparue une nouvelle couleur pour les brunettes, le roséblaze. C'est une coloration brune avec un reflet rose", dévoile Jochen Vanhoudt. Les plus intrépides opteront pour un rose plus flash, c'est-à-dire un rose bubble-gum. "Si quelques festivals peuvent être organisés, alors le rose bubble-gum y sera le plus populaire."

. © Getty Images

Elle revient de loin. L'année dernière, on a vu la frange rideau apparaitre sur les réseaux sociaux, et elle n'est pas prête de disparaitre. "Il s'agit d'une frangelongue, coupée àhauteur du menton ou du nez", explique le coiffeur anversois de L'Atelier Geraud. Non seulement ces longs rideaux sont à la mode, mais cette année, les audacieux vont encore plus loin. Son collègue et voisin, Jochen Vanhoudt explique: "Désormais, je vois apparaître des franges extrêmement courtes. Il suffit de regarder l'actrice Beatriz Pariziotto, elle expose sa baby bangs sur son Instagram."Les fanas de mode se dirigent à présent vers une coupe mulet àla Miley Cyrus", indique Jochen Vanhoudt. Il s'agit en réalité d'une version plus élégante et féminine de la mythique coupe mulet. On a pu apercevoir quelques actrices, dont Zendaya, arborer cette coiffure sur le tapis rouge. "Le mulet se décline en toutes tailles et couleurs: de complètement rasé sur les côtés à un peu plus de longueur sur l'arrière", ajoute Jitske Van de Veire du salon Wakko Kapper. Mais la coupe la plus demandée est quand même celle avec des transitions douces.TikTok génère de nouvelles tendances capillaires. C'est ainsi que la raie au milieu est devenue très populaire. "Une célèbre TikTokkeuse a réaliséune vidéo dans laquelle elle modifiait la raie de ses cheveux. De cette manière, elle a créé un tout nouveau look. Depuis, les jeunes filles optent à nouveau pour ce type de coiffure", explique Jochen Vanhoudt. Selon Maite de Maison Maite à Bekkevoort, la raie médiane combinée à une frange en rideau est une véritable tendance. Les accessoires cheveux sont en vogue depuis quelques années: des strass aux scrunchies en passant par les bandanas. Sans oublier les barrettes, qui se déclinent magnifiquement en diverses couleurs et formes. "Cette année, nous allons principalement voir des couleurs pastel. Ces barrettes ne se placent plus uniquement sur le côté: elles agrémentent merveilleusement tresses et queues de cheval", déclare Maite. Selon Jitske Van de Veire, de nos jours, la nonchalance est de mise: "Les gens demandent le plus souvent un style lâche ou des ondulations wavy (comme à la plage). Les cheveux raides? So 2012! Les lisseurs servent désormais àcréer des boucles souples. "Les "coiffures douces" sont bien plus demandées en ce moment", raconte Serge de L'Atelier Geraud. Les sprays texturisant ou les sprays salés sont également toujours en vogue. "Ce sont les outils de coiffure favoris du moment", déclare Hasret de chez Snip Snip.Cette année, les couleurs naturelles dominent. Pourtant, une note "artificielle" sort quand même du lot: le rose "En 2021 est apparue une nouvelle couleur pour les brunettes, le roséblaze. C'est une coloration brune avec un reflet rose", dévoile Jochen Vanhoudt. Les plus intrépides opteront pour un rose plus flash, c'est-à-dire un rose bubble-gum. "Si quelques festivals peuvent être organisés, alors le rose bubble-gum y sera le plus populaire."