A l'approche des vacances de printemps, gros plan sur quatre gadgets à emporter dans la valise pour rendre votre prochain trip encore plus mémorable.

1. DJ de poche

Chaque voyage a besoin de sa bande sonore, et donc par extension, d'un haut-parleur qui peut vous accompagner dans vos périples. En plus d'être étanche à la poussière, le SoundLink Flex de Bose flotte à la surface de l'eau et résiste à la corrosion et aux rayons UV sans sacrifier la qualité audio. Et avec sa boucle, vous pouvez facilement l'accrocher à votre sac.Nostalgie des photos argentiques d'autrefois, mais pas au point de développer des pellicules? Mini Evo, le dernier-né de la famille Instax, associe un design analogique à une technologie photo moderne. Vous pouvez enregistrer, modifier et imprimer des photos directement: de quoi remplir l'album photo dès que les souvenirs sont faits. Comme le réseau 4G n'est pas accessible partout (et peut aussi être assez cher en dehors de l'Europe), de plus en plus de voyageurs optent pour des routeurs Internet portables. Cette version jaune vif s'utilise en la connectant à un chargeur de téléphone ou à une banque d'alimentation et en mettant en oeuvre un modem USB. De cette façon, vous pouvez générer du Wi-Fi partout, pour votre GPS ou même Netflix. Parfait si la météo à destination est morose... Parce que se servir d'un drone n'est pas à la portée de tout le monde, mais que vous souhaitez néanmoins capturer votre voyage aventureux, un appareil photo compact peut être utile. Avec la GoPro Hero 10, vous pouvez enregistrer toutes vos actions en toute fluidité: la stabilisation d'image garantit également que celle-ci ne tremble pas. Idéal pour immortaliser des vacances de ski ou d'escalade.