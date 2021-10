Costa Rica : Nicoya, l'une des cinq "zones bleues" au monde (en images)

Un régime alimentaire similaire à celui de ses voisins, Clémentina, 91 ans, et son mari Agustin, 100 ans. Clémentina a eu 18 enfants, 12 sont encore en vie. A petits pas, elle jette encore du maïs à ses poulets, prépare les repas et entretient la maison. Le couple outrepasse toutes les statistiques d'espérance de vie : 80 ans pour le Costa Rica et 72 ans en moyenne dans monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "A la campagne, on vit plus tranquillement, pas comme dans les villes où il faut faire attention à tout, pas vrai ? Ici vous vivez plus paisiblement, il n'y a pas de dangers", raconte Clémentina.