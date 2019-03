Costume à plumes et parure scintillante, le Carnaval de Santa Cruz a élu sa reine

Elles étaient dix-neuf à concourir pour le titre, à demi-vêtues de costumes resplendissants baptisés "la nuit", "embrasse-moi" ou encore "à l'aube, je vaincrai": des parures étincelantes et très impressionnantes, mesurant plusieurs mètres de haut et pesant des dizaines de kilos.

Les habitants de Tenerife vivent intensément ce carnaval - dont les origines remonteraient au XVIe siècle - préparé pendant des mois et célébré dans les villes et villages de la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries.

La nuit de gala organisée au centre des congrès de Santa Cruz de Tenerife est l'un des événements les plus courus, retransmis en direct par les chaînes de télévision régionale et nationale.

A l'ouverture du spectacle, des figures géantes de méduses, dauphins et poissons géants illuminés ont parcouru le public, plongé dans une représentation féérique des fonds marins, avant l'élection de la reine du carnaval et de sa cour.

Le Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a débuté le 1er février et se prolonge jusqu'au 10 mars, marqué par un défilé de chars, aux rythmes des Caraïbes ou du Brésil. En 1980, il avait été déclaré par l'Espagne fête d'intérêt touristique international.