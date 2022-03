En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, trois (nouvelles) croisières qui s'amusent à nous épater.

Tous en Seine!

De Paris à... Paris: tel est le nouvel itinéraire proposé par CroisiEurope, qui passe notamment par le superbe château de Fontainebleau, la charmante ville de Troyes, l'enivrante route du Champagne ou l'élégant château de Vaux-le-Vicomte dessiné jadis par des artistes renommés. Vous l'avez deviné: on est ici sur les flots apaisants de la Seine et de la petite Seine, à (re)découvrir à bord d'une péniche confortable qui prend tout son temps - sept jours - à travers une formule "tout inclus, même les boissons". Egalement dispo: des vélos pour s'en aller flâner à travers Saint-Germain-des-Prés. Tout un poème. Le croisiériste Rivages du Monde sort la nappe blanche et les verres en cristal, avec un voyage inédit qui, en mai prochain, partira de Lisbonne (vol compris depuis Bruxelles) avant de gagner Porto, La Corogne, Bilbao, La Rochelle, Belle-île-en-Mer, Saint-Malo ou Le Havre. L'originalité? Trois chefs étoilés qui, à bord, se succéderont au fil des escales afin de ravir les gourmets les plus exigeants. Au casting: le Portugais Rui Paula, le Belge Benoit Dewitte et le Néerlandais Thijs Meliefste. Qui, au passage, en profiteront pour animer quelques ateliers... goûtus. Créée il y a tout juste dix ans, la compagnie Oceania Cruises vient d'ouvrir les réservations pour son incroyable odyssée baptisée "Autour du monde en 180 jours". Au menu? La visite de 34 pays à travers les 5 continents, 3 océans et 15 mers, à bord d'un splendide navire baptisé Insignia qui, asseyez-vous, permettra l'accès à plus d'une centaine de sites classés par l'Unesco. Si vous avez un trou de six mois dans votre agenda en 2024 (et un peu d'argent de côté), le monde vous appartient.