Croisière insolite au creux du Rhin, en mode slow tourisme

Partir à la découverte du plus célèbre fleuve d'Europe rhénane en combinant navigation et vélo: la formule, séduisante, répond à une envie d'évasion très en vogue. Plus lente, plus simple, plus douce.

Colmar, une cité authentique au coeur des vignobles. © ERIC VANCLEYNENBREUGEL

Pour certains, naviguer en suivant le fil tranquille du Rhin peut sembler un brin trop contemplatif. C'est la raison pour laquelle la compagnie CroisiEurope, spécialisée dans les trips fluviaux, a lancé une formule plus dynamique: un combiné croisière et vélo. Une escapade qui transforme le parcours classique en découverte approfondie des pays et des terroirs. Nul besoin d'être un champion pour y prendre part: tout au long de la semaine, le voyageur-cycliste avance sur des routes paisibles, sans grands dénivelés, le long de paysages magnifiques et à travers de véritables villages de carte postale. Aussi, les coups de pédale au bord de l'eau ne donnent jamais l'impression d'exiger le moindre effort...

