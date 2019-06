Tendance à la ville, le vélo électrique fait aussi fureur à la montagne. Voici nos suggestions d'itinéraires pour profiter de paysages grandioses ou partir à l'assaut de cols mythiques... sans avoir les cuisses des champions du Tour de France.

Sur les pistes du Vercors

Elle est connue comme l'une des plus belles routes des Alpes. A peine quitté le village de Villard-de-Lans, elle s'enfonce dans les Gorges de la Bourne, une succession de canyons vertigineux dont les parois rocheuses infranchissables encadrent une rivière parfois tumultueuse, constellée de piscines naturelles et gorgée de truites. Des pêcheurs n'hésitent pas à jeter leur ligne du bord même du bitume. C'est l'itinéraire splendide que nous avons choisi pour entamer notre randonnée cycliste au coeur du Massif du Vercors, un territoire préservé à cheval sur l'Isère et la Drôme. Entre Grenoble et Valence, environ. Guidés par un bénévole de l'association cyclosportive Team Vercors, on dompte des dénivelés impressionnants grâce à l'assistance électrique de nos bécanes.

...