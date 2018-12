Davantage de vols sur Brussels Airlines pour les vacances d'été

L'été prochain, Brussels Airlines proposera davantage de vols vers Alicante, Athènes, Faro, Florence, Naples, Saint-Pétersbourg et les îles grecques de Crète, Kos et Rhodes, ainsi que vers Lanzarote et Djerba.

Les destinations de Kiev et Wroclaw seront également desservies pour la première fois.

Elle ajoute également des vols supplémentaires sur ses lignes à destination d'Accra (Ghana), Freetown (Sierra Leone), Lomé (Togo) et Monrovia (Liberia). L'augmentation des fréquences africaines doit offrir plus de flexibilité et de meilleures possibilités de correspondances via Bruxelles aux passagers.