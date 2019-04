Surplombant Eisenach, Wartbourg est un édifice impressionnant qui se voit à des lieux à la ronde. La ville, bâtie aux pieds de cette forteresse au style roman tardif, passerait presque inaperçue, cette ville qui a pourtant vu naître Jean-Sébastien Bach.

La forteresse de Wartbourg

Culminant à 400 mètres au-dessus d'Eisenach, la forteresse de Wartbourg est plus vieille que la ville elle-même. Âgée de mille ans, elle est l'une des forteresses les mieux conservées d'Allemagne. La Wartbourg a été témoin de quelques-uns des évènements historiques les plus importants et figure depuis 1999 sur la Liste du Patrimoine mondial de l'Unesco pour cette raison.

Wartbourg © Gettyimage

Sainte Elisabeth de Hongrie a vécu pendant un temps dans la Wartbourg. En 1521, Martin Luther y a cherché son salut sous le pseudonyme de "Junker Jörg". Il y a traduit la Bible du grec à l'allemand en onze semaines. En 1777, la Wartbourg accueillait un autre hôte de choix : l'écrivain, philosophe, scientifique et poète Johann Wolfgang von Goethe.

Wartbourg © GettyImage

Wartbourg © Andreas Weise Thuringer Tourismus GmbH

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Le 21 mars 1685, la ville d'Eisenach a vu naître le compositeur mondialement célèbre, Jean-Sébastien Bach. Ici même se trouve le plus grand musée du monde dédié à sa personne.

Bachmuseum. © GettyImage

La vieille aile du musée vous offre un aperçu de la vie au 17e siècle, à l'époque où Bach vivait à Eisenach. L'aile moderne est dédiée à la musique de Bach. Des installations comme la "Walkable Composition" (Composition portable) vous immergent dans sa musique. Toutes les heures, des musiciens jouent l'une de ses oeuvres, sur quatre instruments de musique baroque.

Bachhaus © CMRChristiane Wurtenberger

Fièrement installé devant la BachHaus se trouve le Bach Denkmal, construit en 1884 par Adolf von Donndorf. De célèbres musiciens comme Clara Schumann, Franz Liszt et Hans von Bülow ont contribué à sa construction.

Bach Denkmal © Thuringer Tourismus

Lutherhaus

Entre 1498 et 1501, Martin Luther a vécu dans la maison qui porte désormais le nom de Lutherhaus. Il s'agit de l'une des plus vieilles et plus belles maisons en colombages d'Allemagne. Depuis 1956, elle a été transformée en musée.

Lutherhaus © Warburg Touristik GmbH

Contrairement à Bach, Martin Luther n'est pas né à Eisenach. Néanmoins, il a passé une grande partie de sa jeunesse. C'est ici même qu'il a traduit la Bible en allemand. La LutherHaus vous présente un aperçu de sa vie, de sa traduction, de son influence sur la religion, la musique, la littérature et la langue.

Lutherhaus © Warburg Touristik GmbH

Lutherhaus © Warburg Touristik GmbH

Lutherhaus © Warburg Touristik GmbH

La GeorgenKirche

Les trois figures marquantes de la ville, Elisabeth de Hongrie, Luther et Bach ont un point commun : ils ont tous les trois franchi les portes de la Georgenkirche, une église bâtie au 12e siècle. Elisabeth s'y est mariée à 14 ans, Martin Luther y a été enfant de choeur et Jean-Sébastien Bach y a été baptisé. La GeorgenKirche est donc également étroitement liée à l'histoire de la ville.

Georgenkirche © GettyImage

Georgenkirche © GettyImage

Villa Reuter-Wagner

Au pied de la Wartbourg se trouve également la magnifique Villa Reuter-Wagner, où vivait le poète allemand Fritz Reuter. Actuellement, elle propose la plus grande collection dédiée à Richard Wagner en dehors de Bayreuth. La villa dispose de plus de 20 000 objets, dont une bibliothèque remplie d'environ 5 000 oeuvres.

Villa Reuter-Wagner © GettyImage

Automobil Welt Eisenach

Pendant près de 100 ans, la ville d'Eisenach a produit des voitures. La première a été construite en 1899 et la dernière en 1991.

Automobil Welt Eisenach © GettyImage

La Automobil Welt Eisenach se situe dans une grande salle historique. Les amateurs de voitures ne doivent pas la manquer. Voitures historiques et magnifiques, carrosseries, objets, prototypes et schémas : il y en a pour tous les goûts.

Automobil Welt Eisenach © GettyImage

Le musée a également installé un atelier historique qui montre comment les voitures étaient construites en 1912.