Durant cette période de confinement, la "Maison du Tourisme" de Wallonie picarde propose de découvrir virtuellement la culture, la gastronomie et le patrimoine du Hainaut occidental, sans bouger de la maison, grâce au site "Visitwapi.be".

Les mesures prises pour freiner la pandémie de Coronavirus ont eu pour conséquence le report des événements culturels et la fermeture de tous les lieux de tourisme et de culture. En cette période de confinement, où l'isolement et l'ennui peuvent peser, la découverte en ligne de la culture et du patrimoine aide à lutter contre la morosité.

Après le musée virtuel, le site "Visitwapi.be" invite à découvrir les talents des chefs cuisiniers de Wapi et à visiter la région de manière originale, le tout sans bouger de la maison. La "Maison du Tourisme" de Wapi se mobilise pour soutenir les opérateurs touristiques locaux contraints à l'inactivité et fortement touchés par la crise. Grâce aux nouvelles actions développées sur le site "Visitwapi.be" et les réseaux sociaux @visitwapi, tous les habitants de la région peuvent se divertir et découvrir en ligne la culture et le patrimoine régionaux.

L'objectif est d'apporter des moments conviviaux et d'échange aux Wallons picards, de mettre en avant les talents locaux et de donner envie aux habitants de découvrir les richesses du Hainaut occidental lorsque le confinement sera terminé.

Un groupe Facebook à destination des professionnels du tourisme de Wapi a par ailleurs été créé pour informer le secteur touristique des actions et mesures en cours. Il rassemble 150 membres principalement issus du secteur horeca et publie des informations plusieurs fois par semaine pour soutenir et relayer les initiatives locales.

[Virtueel museum van Wapi - #VisitWapiAtHome]

De nombreux citoyens séduits par les visites des musées en ligne En période de confinement, l'art s'invite de plus en plus dans les foyers. Déjà plus de 50.000 personnes ont en effet profité de visites virtuelles de musées, annonce la coopérative museumPASSmusées En raison de la crise sanitaire du nouveau coronavirus, les musées, tout comme les autres lieux culturels et événementiels, ne sont plus accessibles au public. De leur côté, les citoyens sont priés de rester confinés chez eux. Nombre d'entre eux ont donc choisi d'admirer l'art en ligne. Les personnes détentrices du pass musées sont en effet informées des visites guidées qui sont organisées en ligne par les musées de Belgique, ainsi que de l'étranger. "Les visiteurs se sont entre autres rendus au musée de la BD de Bruxelles, au musée Vleeshuis d'Anvers ou au musée Art & Histoire de Bruxelles. Mais ils ont également franchi les frontières pour visiter le Guggenheim Museum de New York, le British Museum de Londres et le musée d'Orsay de Paris", énumère le museumPASSmusées. "Nous voulons offrir aux détenteurs de notre pass tous les moyens pour aller à la rencontre des oeuvres d'art. Sans oublier les parents accompagnés de leurs jeunes enfants. Pour eux aussi, le pass musées leur réserve de beaux moments artistiques", explique Frederik Welslau, marketing manager museumPASSmusées, qui se réjouit que le secteur des musées puisse ainsi garder le contact avec son public. D'ordinaire, le pass musées donne accès à 170 musées et à plus de 300 expositions en Belgique. Depuis son lancement en septembre 2018, les pass ont été présentés à plus de 500.000 reprises.

