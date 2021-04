La promenade longue distance RivierPark Maasvallei, dans le Limbourg belge et néerlandais, a été choisie comme itinéraire pédestre de l'année 2021.

Le RivierPark Maasvallei a donc été déclaré plus beau sentier de grande randonnée du Benelux de l'année. Cette victoire a été annoncée lors de la Fiets en Wandelbeurs Online Experience, une édition qui s'est déroulée entièrement en ligne cette année.

Les autres randonnées en lice pour le prix étaient le réseau pédestre 'de Merode' (Belgique), chemine régional Westfriese Omringdijk (Pays-Bas), le Chemin de la Liberté ("Pad van de Vrijheid") (Pays-Bas) et l'ancienne promenade de Nijmegen à Plasmolen (Pays-Bas).

La randonné de longue distance dans le parc fluvial de la vallée de la Meuse longe les deux rives de la Meuse aux Pays-Bas et en Belgique. En 2020, le parcours a été considérablement allongé, passant de 52 kilomètres uniquement sur la rive flamande, à un parcours en boucle sur les deux rives d'une longueur de 137 kilomètres.

Le village de Thorn © Getty Images

Cette promenade transfrontalière relie Maastricht à Maasbracht et onze municipalités du parc fluvial de la vallée de la Meuse. Elle traverse une campagne magnifique et des villages pittoresques tels que Kessenich, Oud-Rekem, Thorn et Stokkem. Il est possible de parcourir l'ensemble des 137 km ou de choisir des sections plus courtes.

Pour en savoir plus sur ce itinéraire, rendez-vous sur www.rivierparkmaasvallei.eu/fr

