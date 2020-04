Tous les musées et sites archéologiques égyptiens sont fermés depuis le 23 mars. Mais ne vous inquiétez pas: vous pouvez désormais faire des visites virtuelles en 3D dans un grand nombre de ces endroits remarquables.

Comme c'est le cas partout ailleurs dans le monde, en Egypte, le tourisme est au point mort. Hôtels et restaurants sont fermés, tout comme les musées et les sites archéologiques. L'Égypte profite d'ailleurs de cette période pour nettoyer de fond en comble ces lieux.

Mais, souhaitant que les touristes puissent continuer à profiter de la beauté et la richesse du pays, le ministère du Tourisme a lancé la campagne Experience Egypt fromt Home.

Pyramide de Guizeh © Reuters

Depuis début avril, une nouvelle visite virtuelle est publiée chaque soir sur le site du ministère et sur les médias sociaux. Une belle collection de visites est déjà en ligne, à laquelle s'ajoute une nouvelle visite virtuelle chaque jour.

Pour concevoir ces visites en 3D très réalistes qui permettent de se promener sur les sites, de regarder dans toutes les directions et de décider vous-même de la direction que vous voulez prendre, le ministère a fait appel à des experts de l'université de Harvard. Ces visites visites sont accompagnées de nombreuses informations, en anglais et en arabe.

Parmi les visites que vous pouvez déjà choisir, citons : la pyramide des marches à Djoser, le tombeau des deux frères à Saqqara, le monastère rouge près de la ville de Souhaq, la synagogue Ben Ezra au Caire, le tombeau de Menna dans la vieille ville de Thèbes et la madrassa de la mosquée du sultan Barquq au Caire.

Bien sûr, l'expérience ne vaudra jamais une visite réelle, mais elle offre de nombreux qualités, dont celles d'être gratuite et parfaitement sûre.

