S'il est possible de traverser en voiture la Belgique en un rien de temps, notre pays offre tout de même quelques belles randonnées de plusieurs jours. Nous avons sélectionné pour ceux que quelques dizaines de kilomètres en plus ou en moins ne dérangent pas, les seize plus beaux itinéraires de longue distance à travers toutes les provinces

Un long week-end à la côte ou sept jours dans les Ardennes : choisissez la distance que vous souhaitez parcourir, votre paysage préféré et c'est tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure... N'oubliez pas vos chaussettes de randonnée et votre brosse à dents !

1. La vallée de la Moervaart (300 km) et le parc naturel du Groot Saeftinghe (120 km)

Voici deux des treize itinéraires de randonnée qui ont une chance d'être désignés comme le meilleur itinéraire de randonnée de l'année 2022 se trouvent aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

2. Via Belgica (400 km)

Également nominé : cet itinéraire balisé qui suit une ancienne voie romaine. L'itinéraire traverse la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne.

3. GR17 Lesse et Lomme (165 km)

Ce GR longe la Lesse et son affluent la Lomme. Il y a également dix suggestions de boucle pour revenir à son point de départ.

4. GR 123 Tour de la Wallonie Picarde (259 km)

Ce GR traverse la province du Hainaut et a fait l'objet d'un topoguide actualisé.

5. GR412 Sentier des Terrils (307 km)

Le parcours se déroule entre Bernissart et Blegny-Mine et passe par les mines du Borinage, de Charleroi, de Namur et de Liège, le long des anciens rails de mine.

© istock

6. GR régional du Dijleland (182 km)

En 2020, cette randonnée épique dans le Dijleland autour de Louvain était l'un des prétendants au titre de "randonnée de l'année" dans le Benelux. Vous traversez des réserves naturelles mais aussi le centre historique de Louvain ou de Malines.

7. Réseau de randonnées "De Merode" - Brabant flamand (700 km)

L'ensemble du réseau de randonnée "de Merode" représente 700 km de plaisir de la marche et constitue donc le plus grand réseau de randonnée de Flandre. Il traverse le Brabant flamand, Anvers et le Limbourg.

© istock

8. Réseau pédestre de la vallée de la Gete (510 km)

L'itinéraire englobe toute la vallée et passe à travers champs et vergers entre Tienen, Hoegaarden et Landen.

9. Le sentier longue distance du RivierPark Maasvallei (137 km)

La plus belle promenade longue distance du Benelux. La promenade transfrontalière relie entre elles onze municipalités du parc fluvial de la vallée de la Meuse. Vous pouvez faire la totalité des 137 km ou des tronçons plus courts.

10. Le GR 5A De Panne - Wenduine (58 km)

Cette randonnée de plusieurs jours longe la côte belge entre plage, dunes et réserves naturelles. Il fait partie du sentier GR 5 qui relie les Pays-Bas à Nice.

© istock

11. Randonnée de plusieurs jours à travers la Hesbaye (Haspengouw) (129 km)

Vous partez de Saint-Trond, vous passez par Alken, Bilzen, Tongres et retour. À côté du chemin principal, il y a plusieurs boucles plus courtes qui font 52 km au total.

12. Le GR de la région Waas- et Reynaertland (175 km)

Vous partez de la ville flamande de Lokeren et passez par Beveren, en Flandre orientale, pour rejoindre la ville néerlandaise de Hulst, en Zélande. Vous pouvez suivre l'itinéraire dans les deux sens.

13. GR trail des abbayes trappistes (290 km)

Il s'agit d'un itinéraire de randonnée de plusieurs jours typiquement belge qui vous fera passer devant trois abbayes trappistes, à travers la belle nature des Hautes Fagnes, les forêts de Chimay, la Famenne et le massif des Ardennes. Vous pouvez aussi faire le parcours à vélo !

14. Transardennaise (160 km)

La Transardennaise est l'un des plus beaux itinéraires de randonnée de Belgique. En sept jours, vous traverserez toutes les Ardennes et découvrez tous les beautés que cette région a à offrir.

15. Sentiers d'Art (140 km)

Cet itinéraire de randonnée de plusieurs jours traverse la vallée des saveurs (entre le Condroz et la Famenne) et passe devant cinquante oeuvres d'art disséminée dans la nature sur les communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze. Vous pouvez passer la nuit dans des refuges décorés par des artistes.

© istock

16. Entre Lesse et Lomme (78 km)

Cet itinéraire de randonnée à travers la Grande Forêt de Saint-Hubert vous garantit trois jours dans la nature. Il y a des aires de bivouac mais vous pouvez aussi passer la nuit dans l'un des seize villages qui jalonnent le parcours.

Un long week-end à la côte ou sept jours dans les Ardennes : choisissez la distance que vous souhaitez parcourir, votre paysage préféré et c'est tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure... N'oubliez pas vos chaussettes de randonnée et votre brosse à dents ! Voici deux des treize itinéraires de randonnée qui ont une chance d'être désignés comme le meilleur itinéraire de randonnée de l'année 2022 se trouvent aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.Également nominé : cet itinéraire balisé qui suit une ancienne voie romaine. L'itinéraire traverse la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne.Ce GR longe la Lesse et son affluent la Lomme. Il y a également dix suggestions de boucle pour revenir à son point de départ. Ce GR traverse la province du Hainaut et a fait l'objet d'un topoguide actualisé.Le parcours se déroule entre Bernissart et Blegny-Mine et passe par les mines du Borinage, de Charleroi, de Namur et de Liège, le long des anciens rails de mine.En 2020, cette randonnée épique dans le Dijleland autour de Louvain était l'un des prétendants au titre de "randonnée de l'année" dans le Benelux. Vous traversez des réserves naturelles mais aussi le centre historique de Louvain ou de Malines.L'ensemble du réseau de randonnée "de Merode" représente 700 km de plaisir de la marche et constitue donc le plus grand réseau de randonnée de Flandre. Il traverse le Brabant flamand, Anvers et le Limbourg.L'itinéraire englobe toute la vallée et passe à travers champs et vergers entre Tienen, Hoegaarden et Landen.La plus belle promenade longue distance du Benelux. La promenade transfrontalière relie entre elles onze municipalités du parc fluvial de la vallée de la Meuse. Vous pouvez faire la totalité des 137 km ou des tronçons plus courts.Cette randonnée de plusieurs jours longe la côte belge entre plage, dunes et réserves naturelles. Il fait partie du sentier GR 5 qui relie les Pays-Bas à Nice.Vous partez de Saint-Trond, vous passez par Alken, Bilzen, Tongres et retour. À côté du chemin principal, il y a plusieurs boucles plus courtes qui font 52 km au total.Vous partez de la ville flamande de Lokeren et passez par Beveren, en Flandre orientale, pour rejoindre la ville néerlandaise de Hulst, en Zélande. Vous pouvez suivre l'itinéraire dans les deux sens.Il s'agit d'un itinéraire de randonnée de plusieurs jours typiquement belge qui vous fera passer devant trois abbayes trappistes, à travers la belle nature des Hautes Fagnes, les forêts de Chimay, la Famenne et le massif des Ardennes. Vous pouvez aussi faire le parcours à vélo !La Transardennaise est l'un des plus beaux itinéraires de randonnée de Belgique. En sept jours, vous traverserez toutes les Ardennes et découvrez tous les beautés que cette région a à offrir. Cet itinéraire de randonnée de plusieurs jours traverse la vallée des saveurs (entre le Condroz et la Famenne) et passe devant cinquante oeuvres d'art disséminée dans la nature sur les communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze. Vous pouvez passer la nuit dans des refuges décorés par des artistes.Cet itinéraire de randonnée à travers la Grande Forêt de Saint-Hubert vous garantit trois jours dans la nature. Il y a des aires de bivouac mais vous pouvez aussi passer la nuit dans l'un des seize villages qui jalonnent le parcours.