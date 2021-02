Découvrir le monde à travers 10 randonnées d'une journée

En chemin, vous passerez par la cascade Skogafoss, vous vous promènerez dans la toundra parsemée de plus de vingt petites cascades et vous vous retrouverez sur un plateau aux allures extraterrestres. De plus, vous rencontrerez deux volcans encore très actifs : le Katla et le Eyjafjallajokull. Depuis le plus haut point de la randonnée, à 1068 mètres, vous aurez un des plus beaux panoramas d'Islande. La promenade se termine par une descente vers la Vallée de Thor avec ses hauts rochers déchiquetés et ses rivières cristallines.