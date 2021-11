En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, on ne résiste pas à l'appel (insistant) de la nature.

Retour au lagon bleu

Il fallait oser placer une contrée aussi lointaine en tête de liste des "destinations tendance pour 2022", mais Lonely Planet l'a fait: ce sont les îles Cook qui ont remporté les faveurs du fameux guide. Pourquoi? Parce que ces terres du Pacifique placent le tourisme vert au coeur de ses préoccupations. Depuis maintenant cinq ans, poussé par le mantra "Protégeons un petit paradis", l'archipel néo-zélandais multiplie les initiatives en matière d'écologie, de tri des déchets et de protection de sa biodiversité. Il faut dire que là-bas, la nature arbore des trésors incroyables, entre montagnes luxuriantes et lagons entourés de récifs. Et si on allait voir ça de plus près? Ils sont arrivés cet été à Jurbise (Hainaut), sans prévenir: dix logements insolites plantés au coeur de la nature... voire dans les arbres. Difficile de faire un choix parmi les propositions: du cube design nommé Black Box au séduisant Pavillon japonais, en passant par l'étonnant Dodécaèdre ou le luxueux cabanon de plage baptisé Life Guard, il faut simplement se laisser guider par son humeur au moment de la réservation. Quoi qu'il en soit, ces étranges entités du verdoyant village Utopia (qui abrite aussi un hôtel et un restaurant) possèdent chacune leur douche, leur toilette et même... leur minibar. On a déjà tout dit. utopia-hotel.com/fr/nos-lodges/ Un très joli livre d'évasion vient de sortir: En pleine nature, qui s'aventure parmi une cinquantaine de joyaux préservés de notre Vieux continent. Entre les falaises de Latrabjarg en Islande, le désert de Bardenas Reales en Espagne, la forêt de Bregenzewald en Autriche ou le Bosland... belge, on y découvre des circuits à haut potentiel régénérant. En bonus: cabanes sur l'eau, balades à cheval, refuges montagnards ou escales chez des artisans. Et vous savez quoi? Notre collaboratrice Céline Fion est l'une des bourlingueuses ayant contribué à cet ouvrage écoresponsable. Cocorico!