Le comité de concertation a annoncé vendredi la possibilité, pour les personnes n'ayant pas encore eu l'occasion de se faire vacciner, de bénéficier de deux tests PCR gratuits. Test-Achat se réjouit de la nouvelle, ainsi que de la mise en place du certificat covid européen dans un futur proche.

Selon l'organisation de défense des consommateurs, le budget voyage de beaucoup de Belges a été mis à rude épreuve et le prix des tests PCR (plus de 40 euros) ajoute une charge financière supplémentaire pour ceux qui souhaitent voyager. L'annonce de tests gratuits est donc une bonne nouvelle. Toutefois, Test-Achats constate que, si l'Europe prévoit également que les tests rapides, moins onéreux, soient valables pour voyager, ce n'est pas officiellement le cas dans notre pays. En ce qui concerne le "EU digital COVID Certificate", il sera mis en application le 17 juin. Test-Achat salue ces éclaircissements qui permettront de palier les inquiétudes des consommateurs et de leur offrir des perspectives. L'organisation rappelle en effet que beaucoup d'entre eux ont perdu de l'argent suite à des annulations, des non-remboursements ou des reports de voyages